Microsoft wstrzymuje aktualizację WIndows 10 May Update na Surface Book 2

Problem z dedykowanym układem graficznym może spowodować, że przestanie on działać po aktualizacji.

Microsoft odpowiedzialny jest za produkcję systemu operacyjnego Windows oraz urządzeń z serii Surface, które pracują pod jego kontrolą. Wydawać by się mogło, że skoro firma z Redmond posiada wpływ na projektowanie zarówno sprzętu, jak i oprogramowania całość będzie działała bezbłędnie. Niestety tak nie jest.

Źródło: microsoft

Odkryto nowy błąd, który spowodował, że Microsoft został zmuszony do wstrzymania procesu aktualizacji laptopa Surface Book 2 do najnowszego wydania systemu Windows 10 1903 May Update.

Producent twierdzi, że główną przyczyną są problemy z dedykowaną kartą graficzną umieszczoną w Surface Book 2. Microsoft wyjaśnia, że po aktualizacji karta graficzna od Nvidia może zniknąć z menedżera urządzeń tak, jakby komputer wyposażony był jedynie w układ Intel'a. Alternatywnie wymagające gry i programy mogą odmówić otwarcia. Testowany przez PCWorld.com egzemplarz Microsoft Surface Book 2 miał z tym problem, czego dowodem jest zrzut ekranu, na którym widać, że komputer nie pozwala uruchomić gry Broforce.

Microsoft chwilowo zawiesił kompatybilność własnego Surface Book 2 wyposażonego w procesory graficzne Nvidia z systemem Windows 10 w wersji 1903. Jeżeli posiadasz Surface Book 2 z zainstalowaną aktualizacją majową powinieneś zaprzestać instalowania kolejnych poprawek z Windows Update dopóki Microsoft nie potwierdzi, że problem został rozwiązany. Firma potwierdziła, że uwzględnia wprowadzenie poprawki w najbliższej aktualizacji. Nastąpi to najszybciej, jak się da.

W przypadku, gdy korzystasz z Surface Book 2 z zainstalowaną starszą wersją Windowsa wstrzymaj się z aktualizacją do wersji 1903.

Redaktorzy Amerykańskiego PCWorld napotkali wyżej wymieniony problem. Dodatkowo w ich egzemplarzu wystąpił problem sprzętowy z grafiką, a wsparcie Microsoftu poinformowało, że pasta termiczna łącząca układ graficzny z radiatorem mogła być zbyt słaba, aby efektywnie schłodzić grafikę. Wystąpił również znany już od dwóch lat problem z zasilaczem. Surface Book 2 podczas pracy z maksymalną wydajnością jest w stanie pobrać więcej energii, niż jest mu w stanie dostarczyć zasilacz lub stacja dokująca.

Surface Book 2 to komputer 2 w 1 firmy Microsoft, który pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 10 Pro i może być wyposażony w ekran o przekątnej 13,5 cala lub 15 cali. Komputer zaprezentowany został w 2017 roku i może być wyposażony w procesory Intel Core i5 i i7 siódmej oraz ósmej generacji. Surface Book 2 wyposażony jest także w kartę graficzną Intel UHD 620, która może mieć do pomocy dedykowany układ graficzny Nvidia GeForce GTX 1050. Piętnastocalowy model posiada w standardzie GeForce GTX 1060. To właśnie problem z tymi układami graficznymi spowodował, że Microsoft wycofał aktualizację majową z Surface Book 2.