Microsoft wstrzymuje aktualizacje dla serwerów i komputerów używających antywirusów Symantec i Norton

Windows wypuścił bardzo ważną aktualizację dla Windows 10, jednak użytkownicy oprogramowania antywirusowego Symantec i Norton go nie otrzymają. Dlaczego?

Pisaliśmy parę dni temu o znajdujących się w systemach Windows lukach CVE-2019-1181 oraz CVE-2019-1182, które umożliwiają przejęcie komputera poprzez usługę pulpitu zdalnego. Microsoft wypuścił łatki do pobrania ręcznego, a następnie przygotował aktualizację dla systemów, w tym Windows 10. W sumie okazało się, że zagrażają im cztery luki tego rodzaju: CVE-2019-1181, CVE-2019-1182, CVE-2019-1222 oraz CVE-2019-122. Łatki do nich zostały zamieszczone w aktualizacji i eliminują one ryzyko, że atakujący wykorzysta je do wykonania złośliwego kodu, który pozwoli na zawładnięcie systemem. Po udanym ataku haker może wszystko: instalować programy, tworzyć nowe konta z uprawnieniami admina czy skasować zainstalowany program antywirusowy lub dowolny inny, przez co system może mieć problemy z działaniem, a nawet uruchomieniem.

Ale nie wpadajmy w panikę - na szczęście usługa pulpitu zdalnego jest domyślnie wyłączona w Windows 10, więc większość użytkowników nie będzie zagrożona... poza tymi, którzy korzystają z oprogramowania antywirusowego Symantec oraz Norton. Dlaczego? Otóż Microsoft wstrzymał dla nich aktualizację, ponieważ nie mają one wsparcia dla certyfikatu SHA-2, wymaganego do wprowadzenia i prawidłowego funkcjonowania poprawek. Jak przyznaje Microsoft na swej stronie wsparcia technicznego, aktualizacja jest blokowana lub kasowana przez antywirusa w trakcie instalacji, co może spowodować problemy z ponownym uruchomieniem systemu. Co mają zatem robić posiadacze tych programów? Przede wszystkim - nie wprowadzać łatek ręcznie, gdyż spowoduje to takie same efekty. Zalecane jest po prostu oczekiwanie, aż Microsoft we współpracy z producentami przygotuje rozwiązanie.

Jeśli masz antywirusa innego producenta, po prostu wejdź do Ustawień, a tam do sekcji Aktualizacja i zabezpieczenia. Wybierz Windows Update po lewej stronie i wprowadź przygotowaną aktualizację, a jeśli jej nie ma - kliknij na przycisk sprawdzania dostępności. Proces aktualizacji może zająć kilkadziesiąt minut, podczas których nie możesz korzystać z urządzenia.