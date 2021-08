Microsoft wycisza krytykę użytkowników dotyczącą Windows 11

Na jednym z kanałów firmy Microsoft pojawiło się niepubliczne wideo, które nie spodobało się widzom. Zamiast krytyki - wyłączone komentarze.

Odkąd firma Microsoft zapowiedziała następną generację systemu o nazwie Windows 11, cały świat z uwagą obserwuje coraz to kolejne nowinki. Niestety, jedna z nich wzbudziła nie lada wrzawę wśród grona fanów, a mowa o informacjach dotyczących wymagań sprzętowych. Jak się okazało, przedstawiciele zdecydowali się na dość nieoczywiste i wygórowane wymagania, którym trudno sprostać. Wynika z tego, że tylko wąskie grono użytkowników będzie mogło cieszyć się z używania najnowszego systemu. Mimo to nieliczni zdawali się wierzyć, że będzie istniał jakiś sposób, by owe wymagania po prostu ominąć.

Wymagania sprzętowe Windows 11 nie są ostateczne. Dla przypomnienia, system Windows 11 obecnie obsługuje procesory Intel 8. generacji lub nowsze, AMD Zen 2 lub nowsze oraz serię Qualcomm 7/8. Poza tym firma Microsoft poinformowała, że ich najnowsze oprogramowanie będzie działało bezproblemowo na urządzeniach z nowszymi procesorami, a przestarzałe będą blokowane. Taka informacja oczywiście spotkała się z głośnym sprzeciwem, jednak przedstawiciele są nieugięci.

Zobacz również:

"Nie będzie możliwe obejście wymagań sprzętowych w systemie Windows 11. Nadal będziemy blokować możliwość uaktualnienia urządzeń niespełniających minimalnych wymagań sprzętowych, ponieważ naprawdę chcemy mieć pewność, że Twoje urządzenia będą obsługiwane i bezpieczne.”

Powyższa wypowiedź pojawiła się na niepublicznym filmie na kanale Microsoft Teach Community. Na ten moment wideo ma ponad 600 łapek w dół, a komentarze zostały wyłączone.

Nie wiesz jaki smartwatch jest warty uwagi? Sprawdź realme Watch 2 Pro – test smartwatcha dla aktywnych!