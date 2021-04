Microsoft wycofuje aplikację Translator dla Windows 10

Popularna aplikacja służąca do tłumaczeń niedługo zniknie ze sklepu Store. Firma Microsoft podpowiada, gdzie będziemy mogli z niej jeszcze skorzystać.

Microsoft Translator to bezpłatny i podręczny tłumacz służący do przekładania tekstu, rozmów, głosu, a nawet zdjęć z aparatu i zrzutów ekranu na ponad 70 języków. Aplikacja została stworzona dzięki najnowocześniejszej technologii używanej przez Office, Bing, Skype i Edge oraz także przez partnerów takich jak Adobe i LinkedIn. Jej debiut przypadł na rok 2015 i wygląda na to, że nadchodzi jej koniec.

Microsoft Translator

Aplikacja Microsoft Translator może być pobierana ze sklepu Microsoft Store bezpłatnie, jednak nie na wszystkich urządzeniach zadziała. Jakiś czas temu firma Microsoft zaprzestała wspierania wersji aplikacji dla Windows Phone i jak się okazuje, 9 kwietnia do tej grupy dołączy system Windows 10.

Microsoft Translator Źródło: Windows Latest

Dodatkowo firma Microsoft zaznacza, że aplikacja nie zostanie usunięta z tych urządzeń, na których jest już zainstalowana. Oznacza to, że Ci co do tej pory korzystali z programu Microsoft Translator na komputerze nie muszą się martwić - w najbliższym czasie nadal będą mogli go używać.

Warto podkreślić, że translator będzie nadal dostępny w wersji na przeglądarkę oraz dla urządzeń mobilnych z systemem Android oraz iOS. Firma Microsoft zaleca, żeby właśnie z nich korzystać, ze względu na zaawansowane funkcje jakie posiada.

