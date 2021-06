Microsoft wycofuje się z TPM 2.0 w Windows 11!

Windows 11 znacząco podwyższył wymagania sprzętowe i uciął wsparcie dla wielu nowych komputerów. Okazuje się jednak, że Microsoft przewiduje możliwość instalacji Windowsa 11 na komputerach bez modułu TPM 2.0.

Po czwartkowej premierze systemu operacyjnego Windows 11, który zastąpi pod koniec tego roku Windowsa 10 w sieci pojawiło się mnóstwo informacji o nowym systemie. Przeważająca większość z nich dotyczyła nowych wymagań systemowych. W chwili obecnej Microsoft odciął wsparcie dla komputerów z procesorami Intel 7 generacji oraz starszymi, a także dla wielu komputerów z układami AMD. Dodatkowo przekazano, że do działania Windowsa 11 potrzebny jest moduł TPM 2.0.

Windows 11 Źródło: Microsoft.com

Szybko okazało się jednak, ze moduł do szyfrowania pomimo tego, że jest obowiązkowy do uruchomienia systemu operacyjnego Windows 11, nie będzie wymagany w niektórych specyficznych komputerach. Oznacza to, że również użytkownicy posiadający komputer bez TPM 2.0 prawdopodobnie będą mogli obejść to ograniczenie.

Moduły szyfrowania TPM 2.0 nie są stosowane w Chinach oraz Rosji. Microsoft nie może pozwolić sobie na niedostarczenie do tych państw Windowsa 11. Firma zdecydowała się na zastosowanie wyjątku, który pozwala na instalację Windowsa 11 na komputerach, które nie korzystają z TPM 2.0.

Konieczność zastosowania modułu TPM 2.0 w celu uruchomienia Windowsa 11 spowodowała, że wiele nowych komputerów nie będzie kompatybilnych z nadchodzącym systemem operacyjnym.

Teraz Microsoft udostępnił dokument PDF dotyczący kompatybilności. Dowiadujemy się z niego, że nie wszystkie komputery będą musiały mieć TPM 2.0 aby uruchomić Windowsa 11.

Po specjalnym zatwierdzeniu Microsoft pozwoli na instalację Windowsa 11 na wybranych komputerach bez TPM 2.0.

Czekamy jeszcze na wyjaśnienie dlaczego wybrane procesory Intela, które obsługują szyfrowanie TPM 2.0 nie znalazły się na liście kompatybilnych układów z Windowsem 11.

Źródło: tomshardware.com