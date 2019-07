Microsoft wycofuje starsze telefony ze swojego sklepu

Microsoft zrobił "wielkie oczyszczanie" swojego sklepu online - niespodziewanie i bez zapowiedzi zniknęło z niego wiele starszych telefonów.

Na stronie Microsoft Store nie zobaczymy już więcej takich telefonów, jak Samsung Galaxy S8, S9, Note8 czy oryginalnej linii Razer Phone. Zostało tylko siedem modeli - w tym trzy warianty Galaxy S10. Oprócz nich ASUS ROG Phone, Razer Phone 2, Samsung Galaxy Note9 i Samsung Galaxy A6. W ten sposób Microsoft postawił wyłącznie na najnowsze modele, usuwając starsze do cienia. Niestety, na jego stronie nie ma żadnych wyprzedaży ani promocji, dlatego oferta jest średnio atrakcyjna.

Najtańszy model w sprzedaży Microsoftu to Galaxy A6 za 359,99 USD, najdroższy - Samsung Galaxy S10+ oraz Samsung galaxy Note 9 - każdy z nich to wydatek 999 USD. Jednak warto sprawdzić inne działy amerykańskiego sklepu, ponieważ z okazji 4 lipca są liczne promocje na Surface, Xbox One i PC. Wszystkie zostały zgromadzone na tej stronie.