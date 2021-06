Microsoft wymusza uaktualniania systemu Windows 10 do wersji 21H1

Windows 10 w wersji 21H1 został udostępniony konsumentów dwa miesiące temu za pomocą majowej aktualizacji. System ten jest uważany za stabilną oraz bezpieczną wersję dla wszystkich, w związku z tym firma Microsoft zdecydowała się na stopniowe uaktualnienie wszystkich urządzeń do tej wersji. Według ostatnich informacji, niektóre sprzęty dostaną aktualizację już w tym tygodniu.

"Rozpoczynamy nowy etap wdrażania. Zwiększamy liczbę urządzeń wybranych do automatycznej aktualizacji do systemu Windows 10 w wersji 21H1, które zbliżają się do końca obsługi." - poinformowała firma Microsoft