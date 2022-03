Microsoft wyrzuca rosyjskie źródła z Wiadomości i Bing

Głównym powodem jest chęć zablokowania dezinformacji oraz propagandy, ale sprawa ma także drugie dno.

Wiadomości Microsoftu możesz zobaczyć w menu Start, jak również po otwarciu Edge (jeśli wybrało się domyślne ustawienia zamiast pustych stron). Od dziś zabraknie w nich źródeł rosyjskich - Microsoft współpracował na tym polu z serwisami Russia Today oraz Sputnik. Ale na tym nie koniec - wyszukiwarka Bing będzie je również ignorować, ponadto aplikacje wymienionych portali zostały usunięte z MS Store. Oczywiście powodem jest agresja Rosji na Ukrainę. Zarówno RT, jak i Sputnik to instytucje sponsorowane przez rząd rosyjski. Co za tym idzie - pomagają w sianiu dezinformacji oraz kłamstw na temat toczącej się inwazji (która w rosyjskich mediach określana jest jako "operacja militarna").

Ignorowanie obu portali w wyszukiwarce Bing zaczęło się od obniżenia wartości stron z nimi powiązanymi. Całkowite ich usunięcie ma nastąpić w najbliższych dniach. Nieoficjalnie mówi się, że MS zablokował rosyjskie strony także z powodu rozprzestrzeniania przez nie malware - co ma być częścią wojny informatycznej w sieci. Po rozpoczęciu inwazji pojawił się nowy pakiet malware, często występujący na rosyjskich stronach. Trzy godziny po jego wykryciu został on dodany do listy zagrożeń systemowego Defendera. Można więc nie obawiać się tego zagrożenia.

Źródło: PC World