Microsoft xCloud od dziś dostępny w Polsce. Sprawdź, jak to działa

Po licznych testach i próbach przyszła wreszcie pora na pełnoprawną premierę xCloud, czyli usługę gry w chmurze od Microsoftu.

Już dzisiaj w 22 krajach (w tym w Polsce) wystartuje oficjalnie usługa Microsoft xCloud. Za sprawą abonamentu Xbox Game Pass Ultimate gracze będą mogli bez żadnych dodatkowych opłat uzyskać dostęp do ponad 170 produkcji na urządzeniach mobilnych z systemem Android.

Microsoft xCloud - co to jest i jak zacząć?

Microsoft xCloud, dawniej znana jako Project xCloud, to nowa usługa Microsoftu oparta o strumieniowanie rozgrywki. W dużym uproszczeniu, pozwoli nam ona uruchomić wysokobudżetowe produkcje z konsoli Xbox One czy PC-tów na naszych smartfonach bądź tabletach. Co więcej, dzięki "mocy chmury" nie będziemy potrzebowali nawet konsoli czy PC, aby zagrywać się w takie produkcje jak: Gears 5, Sea of Thieves, The Outer Worlds czy Wasteland 3.

Do komfortowej zabawy z Microsoft xCloud wystarczy nam abonament Xbox Game Pass Ultimate, urządzenie mobilnie z systemem Android (w wersji 6.0 lub nowszej), kompatybilny kontroler (od Xbox One) oraz oczywiście wysokiej jakości połączenie z internetem. W tym ostatnim przypadku wymagana będzie przepustowość co najmniej 10 GB/s. Jeśli korzystacie z Wi-Fi, to niezbędne będzie dodatkowo pasmo 5 GHz.

Xbox Game Pass Ultimate to obecnie wydatek 54,99 złotych miesięcznie, ale jeśli macie pierwszy raz do czynienia z usługą, to możecie zgarnąć pierwszy miesiąc za jedyne 4 złote.

Na start usługi przygotowano dla nas ponad 170 gier. Co istotne, Microsoft xCloud pozwoli nam na kontynuowanie rozgrywki na dowolnym urządzeniu. Oznacza to, że zaczynając zabawę na PC możemy bez problemów kontynuować ją na smartfonie, a następnie przenieść się na duży ekran za sprawą konsoli.

