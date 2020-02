Microsoft: z powodu koronawirusa spadną przychody z Windows 10

Microsoft ostrzega swoich akcjonariuszy - zyski w pierwszym kwartale 2020 roku będą mniejsze. Przyczyna to epidemia koronawirusa, która przetacza sie przez świat.

Microsoft pod koniec stycznia opublikował raport za drugi kwartał fiskalny 2020 roku i zamieścił od razu prognozę na kolejny. Przewidywał w nim zyski pomiędzy 10,75 a 11,15 miliardów dolarów, głównie z działu More Personal Computing. Dział ten to przede wszystkim licencje na Windows oraz pakietów Office. Jednak dzisiaj poinformował, że konieczna była korekta poprzednich założeń. Przyczyną - koronawirus wraz wszystkie skutki, które za sobą pociąga, jak choćby niedawne odwołanie targów Mobile World Congres i trwające obecnie problemy z PAX East.

W przypadku Microsoftu najgorsze jest przerwanie oraz spowolnienie łańcucha dostaw i produkcji - w związku z opóźnieniami premier PC-tów, zmniejszyła się ilość licencji, które zamawiają producenci. Dlatego planowane zyski będą mniejsze, niż początkowo zakładano. O ile? Tego nie napisano. Producent uspokaja - inne działy firmy nie mają żadnych problemów, dotyczą one tylko tego największego. Najgorsze, że nikt nie ma pojęcia, kiedy epidemia się zakończy, w związku z tym sytuacja na rynku IT może ulegać zmianom - i to w najmniej spodziewanych kierunkach.

Źródło: Neowin