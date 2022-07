Microsoft zaczyna samodzielnie sprzedawać licencje na Windows 11. Niestety, póki co nie u nas

Jak dotąd bezpośrednio od producenta licencję mogli kupować tylko producenci. Teraz może każdy - a przynajmniej na to wygląda.

Jeśli chcesz legalnie korzystać z systemu Windows, potrzebna Ci oczywiście licencja. Jak ją zdobyć? Oczywiście poprzez zakup systemu na płycie lub w wersji elektronicznej od jednego z dystrybutorów - prowadzimy nawet ranking, pokazujący, gdzie można zrobić to najtaniej (znajdziesz go tutaj). Jednak wkrótce może się to zmienić i pośrednicy nie będą potrzebni - system będzie można kupić bezpośrednio od Microsoftu.

Taką możliwość mają już użytkownicy Microsoft Store z USA - dostępne są licencje na edycje Home i Pro (odpowiednio 139 i 199 USD). Po zakupie zostaje udostępniony do pobrania plik .iso z obrazem systemu do instalacji. Jeśli ma się już zainstalowany Windows 11 (w wersji testowej), można wykorzystać sam klucz, aby aktywować go do pełnej wersji. To również bardzo wygodne dla osób, które samodzielnie składają komputer.

Zobacz również:

Fot.: H Tur/PC World

Niestety, póki co w polskiej wersji Sklepu Microsoft nie ma takie możliwości, więc nadal trzeba dokonywać zakupu licencji poprzez firmę trzecią. Jednak skoro już jest za oceanem, być może wkrótce taka opcja pojawi się i w naszym kraju. Pytanie tylko, czy będzie taniej czy tak samo?

Źródło: TechSpot