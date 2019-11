Microsoft zamierza w przyszłości skupić się na grach RPG

Szef oddziału Xbox - Phil Spencer, zdradził w jednym z ostatnich wywiadów, że jego firma ma ambitne plany względem gier z gatunku RPG.

Microsoft był w ostatnich miesiącach wyjątkowo aktywny na rynku gier wideo. W szeregi wewnętrznych zespołów amerykańskiego producenta weszły m.in. takie studia jak: inXile Entertainment (Wasteland 2, The Bard's Tale IV, Torment: Tides of Numenera) oraz Obsidian Entertainment (Fallout: New Vegas, Pillars of Eternity, The Outer Worlds). Nic zatem dziwnego, że Phil Spencer - szef oddziału Microsoftu zajmującego się marką Xbox, zdradził, w jednym z ostatnich wywiadów, że jego firma zamierza skupić się bardziej na grach RPG.

Lider Xboxa jest świadom tego, że na rynku i wśród tytułów ekskluzywnych Microsoftu prym wiodą obecnie pierwszoosobowe i trzecioosobowe strzelanki (serie Halo i Gears of War). Uważa on jednak, że w jego firmie jest jeszcze wiele miejsca na rozwój, a dołączenie takich zespołów jak Obsidian i InXile może pozytywnie wpłynąć na portfolio Xboxa. Phil Spencer podkreślił, że The Outer Worlds, czy nadchodzące w przyszłym roku Wasteland 3, to dopiero początek przygody Microsoftu z grami RPG.

Myślę, że RPG to obszar, na którym celowo się skupiliśmy i chcemy zrobić więcej - Phil Spencer, Microsoft

The Outer Worlds okazało się być ogromnym sukcesem studia Obsidian i śmiało możemy założyć, że już w barwach Microsoftu pojawi się kontynuacja tego RPG-a. Czy nadchodząca postapokaliptyczna opowieść w wykonaniu InXile - Wasteland 3, powtórzy sukces gry zaprzyjaźnionego zespołu? Tego dowiemy się najwcześniej 19 maja, kiedy to produkcja trafi do sprzedaży na PC, PlayStation 4 oraz Xbox One.

