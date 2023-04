Microsoft zamyka komunikator Teams. Co dalej?

Co czeka używany przez miliony internautów komunikator?

Dokładnie dzisiaj, 12 kwietnia, jest ostatni dzień działania klasycznej wersji komunikatora Microsoft Teams. Jego darmowa wersja zostanie zamknięta, a wszelkie zapisane w niej dane przepadną. Jednak nie oznacza to końca Teamsów. Użytkownicy, którzy nadal chcą korzystać z dawanych przez niego możliwości, mają dwie opcje.

Pierwsza to przeniesienie się na nową wersję. Pozwala ona na nielimitowane ilość spotkań grupowych, trwających maksymalnie do 60 minut. Może brać w nich udział do 100 osób, a każdy użytkownik otrzymuje 5 GB miejsca w chmurze. Jednak nie da się przenieść kontaktów z obecnej wersji do nowej. Ich bazę trzeba będzie budować od podstaw. Druga opcja to umożliwia, jednak jest płatna. Nazywa się Teams Essentials i przeznaczona została dla małych firm. Koszt użytkowania wynosi 3,70 euro za użytkownika miesięcznie. Umożliwia spotkania trwające nawet do 30 godzin, a maksymalna liczba uczestników to 300 osób. Każdy może liczyć na 10 GB miejsca na sieciowym dysku.

Zobacz również:

Fot.: Microsoft

Trzeba przyznać, że 3, 70 euro (ok. 17,5 zł) miesięcznie to nieco dużo. Zaletą są liczne funkcje, zaczynając od mocnego szyfrowania rozmów, kończąc na obsłudze plików przy pomocy aplikacji z pakietu Office. Na szczęście można będzie nadal korzystać z wersji bezpłatnej - szkoda tylko, że nie dano możliwości przeniesienia danych do nowej.

Źródło: Neowin, Microsoft