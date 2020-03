Microsoft zamyka wszystkie swoje sklepy na świecie

Microsoft podjął tę decyzję, aby uchronić pracowników sklepów oraz ich klientów przed zarażeniem się COVID-19 oraz ograniczyć jego rozprzestrzenianie. O ile wspomniane wcześniej Apple ogłosiło zamknięcie sklepów do 27 marca, o tyle firma z Redmond robi to na czas nieokreślony. Zamiast sklepów klienci będą mogli skorzystać ze strony centrum pomocy, gdzie będzie możliwe m.in. sprawdzanie stanu zamówienia, pomoc techniczna, a także podane są numery do kontaktu telefonicznego w wielu krajach świata. Co ciekawe, na liście tej nie ma Polski.

For the safety of our customers and employees, we are closing all global Microsoft Store locations, effective immediately. For help, please visit https://t.co/tzwDaQSY0k. pic.twitter.com/KjMr8TQh3y