Microsoft zapewnia: konsol Xbox Series X nie zabraknie

Phil Spencer, stojący na czele działu Microsoftu odpowiadającego za rozwój Xbox Series X, zapewnia, że w dniu premiery konsol będzie na tyle, że wystarczy dla wszystkich chętnych.

Phil Spencer poinformował o tym w podcaście nagranym dla serwisu Talking Games. Dodał także, że ma dobre przeczucia co do premiery i jest pewien, że konsola będzie hitem. Ludzi do zakupu Xbox Series X ma skłaniać między innymi bardzo mocna specyfikacja. Jak wiele modeli konsol jest szykowanych na premierę? Tego, niestety, się nie dowiedzieliśmy, a szkoda - zdradziłoby to nam od razu, na jaką sprzedaż liczy Microsoft. Spencer opowiedział natomiast o rozwoju oprogramowania konsoli i jest bardzo dobrej myśli - według jego słów, zarówno gry jak i możliwości urządzenia są cały czas rozwijane.

Zdaniem szefa działu Xbox, umożliwi to jeszcze lepszą zabawę, niż na wszystkich dotychczasowych i istniejących konsolach razem wziętych. Wypada tylko trzymać kciuki, aby tak było. Już zapowiada się duży skok technologiczny pomiędzy Xbox One a Xbox Series X, a jak podało niedawno szwedzkie studio Neon Giant, produkcja gier na tę konsolę będzie niezwykle prosta. Pozostaje tylko pytanie, jaka będzie odpowiedź Sony?

Źródło: WCCF Tech