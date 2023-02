Microsoft zapłaci Ci za korzystanie z Edge?

Albo mamy do czynienia z dziwną akcją producenta, albo jest to jakiś bug.

Każdy użytkownik Windows doświadczył zapewne sytuacji, w której została mu wyświetlona reklama Edge wraz z zachętą do przejścia na to rozwiązanie z aktualnie używanej przeglądarki. Teraz pojawiło się coś dziwnego. Gdy użytkownik chce pobrać Google Chrome, wyskakuje okienko, informujące go, że "Edge używa tej samej technologii, co Google Chrome, ale z gwarancją bezpieczeństwa od Microsoftu" (zrzut ekranu powyżej). Ale zauważmy napis pod spodem. Głosi on, że "oferta jest ważna dla jednej osoby/konta przez 14 dni od dołączenia".

Można zatem odnieść wrażenie, że Edge stało się jakimś samodzielnym, osobno sprzedawanym programem, a użytkownik ma wyjątkową okazję, aby w tracie 14 dni zacząć go używać za darmo! Co jednak ciekawe, po kliknięciu na pokazane okienko... nic się nie dzieje. Na tym jednak nie koniec - kolejne reklamy obiecują karty podarunkowe w zamian za używanie wyszukiwarki Edge. Należy z niej korzystać co najmniej przez trzy dni.

Fot. Windows Latest

O co chodzi Microsoftowi, że sięga po aż tak rozpaczliwe środki to reklamowania swojej przeglądarki? I dlaczego właśnie teraz? Nie mam pojęcia i poza Microsoftem nie wie tego chyba nikt. Edge to dobra przeglądarka i jest na drugim miejscu pod względem globalnej popularności. Może MS marzy się pierwsza pozycja? Cóż, biorąc pod uwagę różnicę pomiędzy Chrome a Edge, wynoszącą ponad 50%, długa jeszcze do tego droga.

