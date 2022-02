Microsoft zapowiada: Windows 11 będzie otwarty dla firm trzecich

Windows zmienia się w otwartą platformę? Wiele na to wskazuje.

Windows ma stać się bardziej przyjazny dla deweloperów i platform dystrybucji - tak wynika z wpisu, który znajduje się na blogu Microsoftu. Producent zdecydował się dać deweloperom większą elastyczność w decydowaniu o tym, w jaki sposób ich oprogramowanie będzie trafiać do odbiorców. A więc może być to Microsoft Store, platforma zewnętrzna lub też plik instalacyjny z sieci.

Czy to jakaś nowość? Raczej nie, ponieważ mamy już taką sytuację od lat. Można pobierać pliki instalacyjne z różnych serwisów, instalować gry ze Steama czy Epica. Jednak w ten sposób Microsoft chce podkreślić, że różni się od zamkniętego ekosystemu macOS, w którym Apple zmusza deweloperów do umieszczenia aplikacji w AppStore - i bierze za to pieniądze. Dlatego:

Microsoft zezwoli firmom trzecim na korzystanie z własnego systemu płatności i komunikacji w Microsoft Store;

Microsoft nie będzie wymagać od deweloperów faworyzowania Microsoft Store;

Microsoft umożliwi deweloperom bezpośrednią komunikację z klientami dotyczącą płatności oraz zakresu usług;

Windows będzie wspierać platformy zewnętrzne, jak Steam.

Jednak uwaga - nie dotyczy to konsoli Xbox. Ponieważ różni się ona od komputerów, tutaj nadal będziemy mieli bardziej zamknięte środowisko.

