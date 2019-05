Microsoft zapowiada: każda gra na Xbox będzie również w wersji PC

Bardzo dobra wiadomość dla graczy - co będzie na Xbox One, będzie też na PC. Od kiedy i jak?

Microsoft ogłosił dzisiaj, że Xbox Game Pass będzie dostępny na komputerach PC, jednak gracze, którzy preferują posiadanie własnej biblioteki, będą zainteresowani kolejnym newsem - produkcje, która jak dotąd były przeznaczone wyłącznie na Windows 10 Store, trafią również jako gry PC na Steam oraz (prawdopodobnie) inne platformy. Już w marcu ogłoszono port Halo: The Master Chief Collection, a teraz Phil Spencer z Microsoftu napisał na firmowym blogu:

"Jako twórcy Windows jesteśmy odpowiedzialni za to, aby zapewnić wszystkim graczom jak najlepsze warunki do zabawy, a jednocześnie w pełni respektować środowisko graczy PC jako otwartą, w pełni modyfikowalną platformę. (...) Naszym celem jest umieszczenie Xbox Game Studios PC zaraz po premierze w tak wielu sklepach, jak to tylko możliwe, w tym Windows Microsoft Store. Wierzymy, że gdy kupujesz gry na PC, chcesz mieć swobodny wybór miejsca zakupu".

Przyszłe tytuły na Xbox One, w tym Gears of War 5 i świeżo zapowiedziane Age of Empires II: Definitive Edition na pewno trafią na Steam. Jak zapowiada Microsoft, w dniu premiery Xbox Game Studios trafi tam "co najmniej dwadzieścia tytułów", Jakich? Nie podano, ale choć można by obstawiać, że na pierwszy ogień pójdą hity, to na steamowej stronie Xbox Games Studio widzimy mniej przebojowe (co nie znaczy, że złe) tytuły, jak Ori and the Blind Forest, Sunset Overdrive, ReCore czy Halo Wars.

Więcej na ten temat dowiemy się na targach E3, które zaczynają już niedługo - 11 czerwca. A ja przypomnę, że ekskluzywy na PS4 trafiły do Epic Games Store, wychodzi więc na to, że konsole powoli zmierzają na PC.