Microsoft zapowiada nową konsolę, ujawnia cenę za Xbox Game Pass na PC

Microsoft podgrzewa atmosferę przed rozpoczęciem targów E3. Znamy nazwę tymczasową nowej rodziny konsol, a także ceny i wygląd nowej aplikacji Xbox Game Pass na PC.

Spis treści

Nowa konsola Xbox

Okazuje się, że nowa konsola Microsoftu może pojawić na rynku szybciej, niż wszyscy spodziewają. W materiałach promocyjnych firmy, przygotowanych na targi E3 2019, znalazły się odniesienia do Scarlett - i to właśnie nazwa kodowa następnej generacji konsol Xbox. Według pogłosek, ma być kompromisem pomiędzy dwiema planowanymi maszynami: silniejszą (nazwa kodowa: Anakonda) oraz słabszą, podobną do Xbox One S (nazwa kodowa: Lockheart). Według nieoficjalnych źródeł, oba modele mają mieć szerokie funkcje związane ze streamingiem gier - co można odebrać jako przygotowanie Microsoftu do konkurencji z Google Stadia. Wszystkiego dowiemy się dokładnie o 22. czasu polskiego, gdy za oceanem rozpocznie konferencja firmy.

Xbox Game Pass na PC

Duża niespodzianka dla osób, które korzystają z Xbox Game Pass. Przeprowadzono dużą zniżkę i obecnie koszt subskrypcji to zaledwie 1 dolar miesięcznie (czyli poniżej 4 złotych!). I prawdopodobnie cena pozostanie taka sama dla wersji PC. Kilka dni temu ujawniono nową aplikację Xbox na PC (w wersji beta), która jest połączeniem Xbox Pass, sklepu i sieci społecznościowej. Do korzystania z jej możliwości potrzebny jest system Windows 10 z aktualizacją Maj 2019. Można za jej pomocą kupować gry PC i Xbox, zarządzać biblioteczka na obu platformach oraz korzystać z czatu. Zarówno Xbox Game Pass dla PC, jak i nowa aplikacja Xbox będą mieć swoją premierę podczas dzisiejszej konferencji Microsoftu.