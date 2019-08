Microsoft zapowiada nowości Xbox Game Pass

Microsoft poinformował, że Devil May Cry 5 oraz Age of Empires: Definitive Edition już dzisiaj trafią do usługi Xbox Game Pass, a to jeszcze nie wszystko.

Dzisiejszy Inside Xbox przyniósł nam sporo ciekawych informacji. Poznaliśmy datę premiery Age of Empires II: Definitive Edition, a do tego Microsoft zaprezentował szereg nowych gier, które trafią do biblioteki Xbox Game Pass.

Już dzisiaj posiadacze abonamentu Xbox Game Pass będą mogli pobrać na konsoli Xbox One, takie tytuły jak: Devil May Cry 5 oraz Stellaris: Console Edition. Dodatkowo, PC-towi gracze mogą sięgnąć po Age of Empires: Definitive Edition.

To jednak nie wszystko, przedstawiciele Microsoftu zdradzili również, że już 22 sierpnia Xbox Game Pass wzbogaci się dodatkowo o bardzo udanego RPG-a - Kingdom Come: Deliverance oraz szalonego beat-em up'a - Ape Out. Trzeba przyznać, że "gigant z Redmond" nie żałuje środków na rozwój swojej flagowej usługi.

Jeśli jeszcze nie mieliście okazji skorzystać z Xbox Game Pass, to teraz macie ku temu znakomitą okazję, bowiem Xbox Game Pass Ultimate (połączenie korzyści płynących z usług Xbox Live Gold oraz Xbox Game Pass) jest dostępny w promocyjnej cenie. Za dwa miesiące usługi zapłacicie jedynie 8 złotych. Warto, szczególnie, że załapiecie się na premierę Gears 5.

źródło: microsoft