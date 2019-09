Microsoft zaprasza do testowania Project xCloud

Zainteresowani otrzymają dostęp do gier Gears 5, Halo 5, Killer Instinct oraz Sea of Thieves.

Google ma Stadię, Microsoft konkurencyjny Project xCloud. O Stadia sporo już wiadomo, ale MS nie pozostaje w tyle - zapowiedziano właśnie, że publiczny test usługi cloud gamingu rozpocznie się w październiku, a testerzy będą mile widziani. Zainteresowani mogą zgłosić chęć wzięcia udziału w testach na tej stronie - potrzebne jest konto Microsoftu. Jednak dwie ważne informacje. Po pierwsze - udział w testach mogą zadeklarować mieszkańcy USA, Wielkiej Brytanii i Korei Południowej. Po drugie i to najbardziej ważne - można by się spodziewać, że testy będą odbywać się na PC i konsoli Xbox One, ale nie - xCloud ma być testowane tylko na urządzeniach mobilnych i to wyłącznie z systemem Android (6.0 i wyższy).

Streaming będzie odbywać się poprzez Microsoft Azure. Z oferowanych testerom produkcji Sea of Thieves jest najbardziej przyjazne temu sposobowi dostarczania treści - pozostałe tytuły to shootery oraz gra walki, a więc opóźnienia mogą w transmisji mocno psuć zabawę. Niestety, na razie nie wiadomo, kiedy usługa będzie testowana na PC-tach i konsoli.