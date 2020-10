Microsoft zaprezentował nowego notebooka - Surface Laptop Go

Microsoft rozszerza swoją linię produktów z rodziny Surface. Nowy sprzęt - Surface Laptop Go miał cechować się przystępną ceną oraz dobrymi podzespołami. Niestety, sprawdzając cenę bazowej konfiguracji można śmiało stwierdzić, że nie jest to tani, a na pewno nie typowo budżetowy notebook.

Spis treści

Nowy w rodzinie

Linia Surface posiada w “swojej rodzinie” już naprawdę dużo produktów. Od małych, mobilnych tabletów, po zaawansowane PC-ty takie jak Studio 2. Brakowało jednak w portfolio marki w miarę taniego sprzętu z dobrymi parametrami. Laptop Go wyposażony jest w 12,4-calowy ekran dotykowy PixelSense cechujący się współczynnikiem proporcji na poziomie 3:2. Obraz wyświetlany jest w rozdzielczości 1536 x 1024. Nie dużo, aczkolwiek model ten oferuje zagęszczenie pikseli na poziomie 148 PPI, dlatego też nie musimy się martwić o spadek komfortu pracy. Atutem komputera ma być dobra jakość materiałów z jakich jest wykonany. Mowa między innymi o metalowym wykończeniu obudowy. Co ciekawe, 30% materiałów pochodzi z recyklingu poużytkowego. Sprzęt wyposażony jest w czytnik linii papilarnych ukryty w przycisku odpowiedzialnym za uruchomienie systemu. Niestety, zabrakło kamery na podczerwień. Za łączność odpowiada karta sieciowa Wi-Fi 6 802.11ax oraz Bluetooth w wersji 5.0. Laptop Go posiada jeden port USB typu C, jeden USB typu A oraz gniazdo audio 3,5 mm Jack do podłączenia na przykład słuchawek. Do ładowania akumulatora służy złącze Surface Connect. Atutem jest przede wszystkim jego mobilność, bowiem laptop waży 1100 g, natomiast jego wymiary to 278,18 x 205,67 x 15,69 mm.

Podzespoły w Surface Laptop Go

Microsoft Surface Laptop Go będzie wyposażony w procesor Intel Core i5-1035G1, a więc najnowszej, dziesiątej generacji. Komputer posiadać ma 8 GB pamięci LPDDR4 RAM. Co ciekawe, w przedsprzedaży jest również dostępna wersja z 4 GB RAM. W zależności od konfiguracji będziemy mogli wybrać 128 lub 256 GB na nasze dane. Jest też dysk eMMC o pojemności 64 GB, aczkolwiek w dzisiejszych czasach jest to zdecydowanie za mały nośnik. O tym, że jego prędkość działania pozostawia wiele do życzenia raczej nie ma co wspominać. W kwestii karty graficznej mamy do dyspozycji zintegrowane GPU Intel UHD Graphics. Producent sugeruje, że sprzęt będzie mógł pracować na jednym ładowaniu baterii przez nawet trzynaście godzin. Realnie celowałbym w okolice ośmiu godzin. Surface Laptop Go ma wspierać szybkie ładowanie.

Do nauki i pracy

Najnowszy produkt z linii Surface będzie zapewne używany głównie do pracy i nauki. W wideokonferencjach ma pomóc kamera HD oraz para mikrofonów umieszczonych na froncie. Komputer ma pracować pod kontrolą systemu Windows 10 Home S. Oznacza to, że możemy instalować tylko aplikacje pochodzące ze sklepu Microsoft Store. Na szczęście z tak zwanego S mode można jednorazowo i nieodwracalnie zrezygnować.

Tani? Niekoniecznie

Producent sugeruje, że Microsoft Surface Laptop Go jest sprzętem oferującym wyróżniający się design w przystępnej cenie. Model ten dostępny jest w przedsprzedaży w sklepie Microsoft Store. Do sklepów takich jak Media Expert czy RTV Euro AGD ma trafić piętnastego października. Cena za opcję z 8 GB RAM i 128 GB na dane, która wnosi 3769 zł jest OK, aczkolwiek daleko tu od stwierdzenia, że jest to kwota przystępna. Zaskakujące jest to, że za niecałe 3000 zł w przedsprzedaży możemy kupić wersję z 4 GB pamięci RAM i dyskiem eMMC o pojemności 64 GB. Zarówno pojemność dysku, jak i jego wydajność i to w kwocie bliskiej trzech tysięcy złotych jest wręcz nie do zaakceptowania. Nie rozumiem dlaczego taka konfiguracja znalazła się w sprzedaży. Tak czy inaczej, Surface Laptop Go posiada wielu rywali, którzy, cóż - oferują znacznie więcej w podobnej cenie.