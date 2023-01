Microsoft zaprezentował nowy system plików. Co to dla Ciebie oznacza?

Powszechnie używany i dominujący na systemach Windows system plików NTFS będzie powoli zastępowany kolejnym.

Maszyny korzystające z Windows 10 i Windows 11 mają dyski sformatowane przy użyciu systemu plików NTFS. Większość pendrive'ów oraz nośników USB również z niego korzysta. Jednak Microsoft ma nowy pomysł - format o nazwie ReFS. Ma on zastąpić obecny, który używany jest już od 1992 roku, a więc szmat czasu. ReFS to skrót od słów Resilient File System, co możemy przetłumaczyć jako Odporny Plik Systemowy. Sugeruje to, że będzie mniej podatny na uszkodzenia lub nieautoryzowane modyfikacje.

Czym różni się od obecnego? Jak podaje Microsoft, który prace nad jego stworzeniem rozpoczął już w 2015 roku, ReFS gwarantuje odczuwalnie szybszy dostęp do danych oraz lepszą skalowalność. System NTFS obsługuje maksymalnie 256 TB. W przypadku ReFS liczba ta rośnie kolosalnie - do 35 petabajtów. Ma to znaczenie zwłaszcza przy nośnikach danych i systemach używanych do najbardziej zaawansowanych czynności, czyli badań, szkolenia SI czy przetwarzania kolosalnych ilości danych.

Prawdopodobnie ten system plików jako pierwszy zagości w biznesowych wydaniach Windows, czyli edycjach Enterprise i Business, a dopiero potem trafi do edycji Home. Ogólnie podsumowując - ma być szybciej, bezpieczniej oraz wydajniej. W chwili obecnej prace nad ReFS wciąż trwają, jednak możliwe jest, ze pierwsze maszyny z systemem Windows i nowym systemem plików ujrzą światło dzienne jeszcze przed końcem tego roku.

