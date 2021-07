Microsoft zarabia, ale odczuwa skutki braku procesorów

Spada sprzedaż Surface oraz gotowych zestawów. A ile zarobił producent?

Microsoft odczuwa skutki braku produkcji wystarczającej ilości procesorów. Choć zanotował przychód 46,2 mld dolarów, z czego 16,5 mld to czysty zysk (wzrost o 47% w stosunku do 2020), sprzedaż laptopów Surface spadła o 20% - do 1,37 mld, co jest wynikiem o 348 mln USD gorszym. Ale spadła między innymi dlatego, że Microsoft nie jest w stanie wyprodukować wystarczającej ich ilości do zaspokojenia popytu. To z kolei spowodowane jest przerwanymi łańcuchami produkcyjnymi kontrahentów.

Sprzedaż desktopów z Windows również poszła w dół - ale tylko o 3%. Tu przyczyną jest brak zarówno procesorów, jak i kart graficznych, który odczuwaliśmy głównie w maju. Negatywnych skutków nie odczuł dział Xbox, aczkolwiek sprzedaż tytułów firm trzecich nieco spadła. Nie jest to jednak wina MS, ale producentów, którzy przyhamowali z wypuszczaniem nowych gier. Dział komputerów personalnych Microsoftu, obejmujący PC i Windows, zanotował przychód 4,87 mld dolarów, o niemal 800 mln więcej niż w analogicznym okresie 2020 roku. Z działu Productivity and Business Processes (odpowiedzialny m.in. z Office) Microsoft miał 6,4 mld dolarów, co oznacza aż 2,4 mld więcej niż rok temu.

Ogólnie - Microsoft powodów do narzekań nie ma, jednak w kilku ważnych aspektach musi polegać na kontrahentach. Nic jednak nie wskazuje na to, aby kolejne kwartały przyniosły jakieś istotne zmiany. Satya Nadella może spać spokojnie - podobnie jak akcjonariusze MS.