Microsoft zarabia krocie. Na czym najwięcej?

Najnowszy raport finansowy pokazuje, że Microsoft idzie słuszną drogą. Zanotował jeden z najwyższych wyników finansowych w całej swojej historii.

Microsoft pokazał raport za pierwszy kwartał 2022 roku - ale oczywiście chodzi tu o rok fiskalny, który wyprzedza o kwartał normalny czas. Okres ten zakończył się 30 września. W porównaniu z wynikiem za analogiczny okres 2021 roku odnotowano wzrost przychodów o 22%, co pozwoliło zamknąć ten okres z przychodem 45,3 mld dolarów. Dochód operacyjny zwiększył się o 27% i wyniósł 20,2 mld dolarów. Ile firma zarobiła netto? Dokładnie 20,5 mld dolarów (GAAP) oraz 17,2 mld (non-GAAP). To również wzrosty w stosunku do 2021 roku - odpowiednio o 48 i 24%.

Źródłem dochodu Microsoftu są przede wszystkim usługi chmurowe oraz biurowe. Pierwsze to wzrost przychodu o 18%. Jeśli chodzi o drugie, Office 365 i pokrewne w wersji biznesowej zanotowały skok o 23%, a w wersji konsumenckiej o 10%. Dowiedzieliśmy się od razu, że Microsoft 365 jest używane przez 54,1 mln użytkowników prywatnych. Microsoft zarobił również na LinkedIn - przychód wzrósł sporo, ponieważ aż o 42%. Nieco mniej, ale też wysoko, poszybował dział serwerowy - 35% do przodu. Najlepiej wypadło Azure, które przyniosło o 50% więcej. Spadek zalicza natomiast dział Surface - 17% w dół. Xbox zanotował wzrost o niewielkie 2% i jak się dowiadujemy, z Xbox Game Pass korzysta obecnie 18 mln użytkowników.

Jeśli chodzi o konkretne kwoty, dział Productivity and Business Processes zarobił 15 miliardów, Intelligent Cloud 17 mld, a More Personal Computing to 13,3 mld. Satya Nadella ma powody do zadowolenia - pod jego kierownictwem Microsoft rozwija coraz bardziej skrzydła. Choć można się spierać co do słuszności wprowadzenia Windows 11, nie można zapomnieć, że nie tylko systemem Microsoft żyje.

Źródło: Neowin