Microsoft zarabia krocie pomimo pandemii

Choć pandemia koronawirusa sparaliżowała wiele firm i całych branż, to są też takie, które w nowych warunkach radzą sobie wyjątkowo dobrze. Z całą pewnością do tych drugich może zaliczyć się Microsoft.

Polskie studio CD Projekt RED niedawno chwaliło się, że udało mu się osiągnąć rekordowe wyniki pomimo panującej pandemii. Co więcej, polska firma osiągnęła rekordową wartość na poziomie 8,13 miliarda dolarów, co automatycznie czyni ją największym europejskim producentem gier. Z całą pewnością powodów do narzekania nie ma również Microsoft, nawet pomimo ostatnich sporych inwestycji.

Microsoft opublikował raport finansowy za pierwszy kwartał roku fiskalnego 2021. Tu należy podkreślić, że w przypadku amerykańskiego producenta rok kalendarzowy nie jest równy fiskalnemu, stąd też te rozbieżności.

"Gigant z Redmond" solidnie zapracował na swój przydomek w ostatnich miesiącach. Wszystkie trzy główne działy operacyjne firmy: Productivity and Business Processes (m.in.: Office, Office 365, LinkedIn), Intelligent Cloud (m.in. Azure) oraz Personal Computing (Windows, Xbox, Surface) osiągnęły znakomite rezultaty.

Najbardziej dochodowe dla firmy okazały się działania z zakresu "Inteligentnej Chmury". Dział ten zanotował 20% wzrost w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, co przełożyło się na 13 miliardów dolarów dochodu.

Na drugim miejscu uplasował się dział Productivity and Business Processes, który może się w ogólnym rozrachunku pochwalić 11% wzrostem rok w rok, co dało firmie 12,3 miliarda dolarów dochodu. Przy okazji warto nadmienić, że Microsoft pochwalił się iż liczba abonentów usługi Office 365 wynosi już 45,3 mln użytkowników natomiast komunikatora Microsoft Teams - 115 milionów, co jest nowy rekordem.

Podium zamyka dział odpowiedzialny za komputery z systemem Windows i konsole Xbox. W tym przypadku dochody podskoczyły o 6% i wyniosły 11,8 miliarda dolarów. Warto dodać, że, co może być sporym zaskoczeniem, największy wkład w ten wynik miały produkty z linii Surface (37% wzrost) i marka Xbox (30% wzrost). Oddział odpowiedzialny za system operacyjny Windows zanotował jedynie 6% wzrost dochodów.

Summa Summarum, osiągnięcia wszystkich działów Microsoftu przełożyły się na zwiększenie dochodów firmy w pierwszym kwartale roku fiskalnego 2021 o 12 procent w porównaniu do ubiegłego roku. Przełożyło się to na dokładnie 37,2 miliarda dolarów przychodu, co z kolei pozwoliło producentowi osiągnąć dochód netto na poziomie 13,9 miliarda dolarów.

Wniosek jest jeden, nawet pandemia nie jest straszna takiemu gigantowi jak Microsoft.

