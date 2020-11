Microsoft zawiesi aktualizacje systemu Windows 10

Firma Microsoft poinformowała o wstrzymaniu aktualizacji w najbliższym czasie w systemie Windows 10. Jakie były powody?

Firma Microsoft co miesiąc wydaje aktualizacje sterowników dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 10. Ma to zapewnić zgodność sprzętu komputerowego z dodawanymi nowymi funkcjami i zmianami branżowymi. Pobieranie aktualizacji sterowników odbywa się za pośrednictwem oficjalnej usługi Microsoftu Windows Update. Jest to najlepszy program do przeglądania wszystkich dostępnych łatek i aktualizacji aplikacji systemowych Windows.

Z reguły ważniejsze wersje systemu są pobierane automatycznie, chyba że w ustawieniach skonfigurowaliśmy to inaczej. Doświadczenie uczy nas, że w ostatnim czasie warto wstrzymać się z systematycznym aktualizowaniem. Według najnowszych doniesień kolejne poprawki wprowadzają tylko więcej problemów do systemu Windows 10. Chociażby wczoraj pisaliśmy o tym, że użytkownicy laptopów HP, Dell i Lenovo zgłaszają kolejny błąd krytyczny Blue Screen. Warto zaznaczyć, że firma Microsoft od tygodni nie potrafi sobie poradzić z kolejnymi nawarstwiającymi się problemami zgłaszanymi przez konsumentów.

Prawdopodobnie z tego powodu firma Microsoft zapowiedziała, że wstrzyma wprowadzanie aktualizacji sterowników systemu Windows 10 od grudnia 2020 roku. Podkreślają oni, że żaden nieprzetestowany sterownik nie zostanie udostępniony konsumentom za pomocą usługi Windows Update. Ma to uchronić użytkowników przed kolejnymi krytycznymi błędami.