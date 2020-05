Microsoft zdradza przyszłość Office: Project Cortex i Fluid Framework

Przyszłość pakietu Office to współpraca i może... open source?

Microsoft zdradził plany związane z przyszłością Office podczas wirtualnej konferencji Build 2020. Project Cortex, który światło dzienne ujrzał w ubiegłym roku oraz nowo zaprezentowany Fluid Framework to nowe sposoby współpracy online i - jak niespodziewanie oznajmiono - będą udostępnione w formie open source. Nie oznacza to oczywiście, że Microsoft 365 stanie się darmowy. Wciąż pozostanie bardzo ważny elementem biznesowym Microsoftu. Skąd więc plany związane z otwartym kodem? Ma to skłonić deweloperów z całego świata do pracy nad ulepszeniami. Fluid ma umożliwiać tworzenie "żywych" dokumentów online, które będzie można z łatwością edytować i udostępniać. Mają być aktualizowane w czasie rzeczywistym i stanowić jeden z mocniejszych elementów Office.

Pierwsza integracja Fluid pojawi się w Outlook.com oraz Office.com, co nie zaskakuje, ponieważ producent często wprowadza nowe funkcje w wersjach sieciowych. Dzięki temu będzie można zyskać szybki dostęp do osób, dokumentów, a także konkretnych danych. Użytkownik otrzyma także możliwość zamieszczania powiadomień dla wszystkich osób pracujących w ramach projektu, a także inne wygodne narzędzia komunikacyjne. Project Cortex to nieco inne rozwiązanie - będzie służył do wydobywania danych z kontraktów oraz danych korporacyjnych. API dla projektu oraz usług Managed Metadata Services (MMS) wykonano za pomocą Microsoft Graph zintegrowanym z usługą Azure - Language Understanding.