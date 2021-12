Microsoft zdradza zmiany, jakie pojawią się w Teams

W przyszłym roku popularny wideokomunikator czeka wiele zmian. Wszystkie mają na celu zwiększenie komfortu obsługi oraz udostępnienie użytkownikom nowych możliwości.

Microsoft Teams to najpopularniejszy wideokomunikator od dwóch lat, czyli wybuchu pandemii COVID-19. Jest używany do spotkań w pracy, do nauki zdalnej, wydarzeń online i wielu innych zastosowań. Producent regularnie aktualizuje aplikację, a wszelkie zmiany mają wpływ na miliony użytkowników. Kolejne zostaną wprowadzone do marca 2022, a na ich liście główna nowość to filtry wideo. W chwili obecnej już takie istnieją, ale mają ulec lekkiej rozbudowie.

Jakiej? Jak widzimy na liście planów rozwojowych, użytkownicy będą mogli lepiej dostosować poziom oświetlenia twarzy jeszcze przed rozpoczęciem spotkania. Zmiany pomogą m.in. użytkownikom mającym kamery średniej jakości, z których obraz nie jest zbyt wyraźny. A co oprócz tego? Pozostałe nowości to raczej pomniejsze zmiany, które dotyczą mniejszych grup użytkowników, a mamy tu m.in. wyświetlanie lokalnego czasu każdego uczestnika spotkania online. Z bardziej ogólnych planowane jest wprowadzenie szyfrowania end-to-end przy wspólnej pracy na materiałach multimedialnych. Wszystkie planowane nowości z pewnością znajdą uznanie i sprawią, że Teams będzie dzierżyć tytuł króla komunikatorów przez kolejny rok.

Źródło: WindowsLatest