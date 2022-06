Microsoft zepsuł, Microsoft łata, czyli Patch Tuesday

Drugi wtorek miesiąca to pakiety łatek dla wszystkich systemów Windows. Sprawdzamy, co naprawiają.

Przegląd zaczynamy od dwóch najstarszych, czyli Windows 7 oraz Windows 8.1. Otrzymują one odpowiednio łatki KB5014742 i KB5014746. "Siódemka" otrzymuje poprawkę bezpieczeństwa, a także łatkę związaną z drukowaniem przy użyciu portu NUL. Windows 8.1 to samo, ale dodatkowo trafia na system poprawka likwidująca podatność CVE-2022-30154, wykrytą w Microsoft File Server Shadow Copy Agent Service. Nie są to jednak rozwiązania wszystkich problemów dostrzeżonych na obu systemach. Wspólnym kłopotem jest dla nich wykonywanie niektórych operacji na folderach i plikach w Cluster Shared Volume (CSV). Dodatkowo w Windows 7 może pojawić się także problem po zainstalowaniu aktualizacji - błąd pokazuje, że nie została ona wprowadzona. Na rozwiązanie przyjdzie jeszcze poczekać.

Poprawki pojawiły się dla Windows 10 w wersjach 21H1 oraz 21H2. Jednak napisać o nich za dużo nie mogę, ponieważ Microsoft podał tylko, że są to usprawnienia mechanizmów bezpieczeństwa. No cóż, pozostaje wierzyć na słowo. Windows 11 z kolei otrzymał łatkę KB501469. I tutaj podobnie - czytamy, że pakiet zawiera poprawki bezpieczeństwa związane z wewnętrznymi mechanizmami systemu. Nie naprawiono natomiast problemu związanego z .NET Framework 3.5 - niektóre korzystające z niego aplikacje mogą się nie otwierać lub działać niepoprawnie.

I to wszystko. Jeśli chcesz wprowadzić poprawki (a ponieważ dotyczą bezpieczeństwa, jest to zalecane), skorzystaj z Windows Update.

