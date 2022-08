Microsoft zepsuł dźwięk na Windows 10. I co mu zrobić?

Microsoft ma długą, niechlubną historię aktualizacji systemu, które go psują. Czy możesz coś zrobić, jeśli po wprowadzeniu łatek dźwięk znikł?

26 lipca 2022 (a więc przed ostatnim Patch Tuesday) ukazała się łatka KB5016616. Co powoduje? Na liście zmian czytamy m.in., że umożliwia otrzymywanie ważnych powiadomień, gdy funkcja Skupienie jest włączona oraz przywraca funkcje dla scenariuszy wdrożeń programu Windows Autopilot, których dotyczy ograniczenie zabezpieczeń w celu ponownego użycia sprzętu. Jak się jednak - ponownie - okazało, coś za coś. Po jej zaaplikowaniu pojawiły się w sieci liczne zgłoszenia użytkowników narzekających, że Windows 10 przestał wydawać dźwięki - zarówno systemowe, jak i z gier, muzyki czy aplikacji. W niektórych przypadkach jest to całkowity brak audio, w innych - znika tylko w konkretnych sytuacjach.

Microsoft przyznaje, że jest problem i co robi? Jak zawsze pracuje nad poprawkami. Donosi również, że problem został spowodowany przez sterowniki audio, zwłaszcza jeśli użytkownik korzystał z funkcji ulepszania dźwięku. Co można zrobić? Podstawowym działaniem jest wycofanie wprowadzonej aktualizacji - jak to zrobić, wyjaśniam w tym poradniku. Jeśli nie masz jeszcze wprowadzonej poprawki KB5016616, a chcesz ją zainstalować, zaktualizuj wcześniej sterowniki producenta karty dźwiękowej, a gdy używasz takich aplikacji audio, jak np. Open Broadcaster Software (OBS), zalecane jest stworzenie backupu ustawień.

Możesz także skorzystać z systemowego narzędzia do rozwiązywania problemów. Bug audio występuje na wersjach Windows 10 20H2, 21H1 oraz 21H2.

Źródło: Neowin