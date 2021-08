Microsoft zmiękł? Windows 11 również dla starszych maszyn?

Microsoft ogłosił, że nastąpi pewna modyfikacja wymagań sprzętowych Windows 11. Jest szansa, że będzie można uruchomić go na starszym sprzęcie.

Niestety, póki co Microsoft zachowuje nowe wymagania w tajemnicy, jednak jeśli mają zostać obniżone, już wiemy, że znacznie więcej osób będzie mogło skorzystać z nowego systemu operacyjnego. Co jednak podał ciekawego - instalacja Windows 11 z pliku ISO pozwala na umieszczenie systemu na maszynie nie spełniającej kryteriów do aktualizacji. A więc jeśli system nie chce Ci się zaktualizować via Windows Update do wersji 11, zrób czystą instalację z płyty i powinno działać. Zastrzegam jednak, ze osobiście nie testowałem tego rozwiązania, a powtarzam informacje od producenta.

Chwilowo panuje mały chaos informacyjny na ten temat i niektóre redakcje podają, że wymagania minimalne to procesor dwurdzeniowy 64-bit, 4 GB RAM i 64 GB miejsca na dysku. W niektórych przypadkach pojawia się wymagania włączenia TMP 1.2. Dlatego najlepiej poczekać jeszcze parę dni - premiera Windows 11 coraz bliżej i Microsoft będzie musiał podać konkretne wymagania. Jak na razie do listy wpieranych procesorów dodał serie Intel Core x, Xeon W oraz Intel Core 7820HQ (używa go Microsoft Surface Studio 2). Coś zatem jest na rzeczy...

Źródło: PC World