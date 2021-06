Microsoft zmienia limit 1TB dla DirectStorage

DirectStorage to technologia mająca znaczący wpływ na szybkość działania gier oraz oprogramowania. Microsoft po cichu usunął ograniczenie - co to oznacza dla Ciebie?

DirectStorage można przetłumaczyć jako "bezpośredni dostęp do zasobów". I faktycznie pełni taką rolę, umożliwiając pamięci masowej na komunikację z układem graficznym bez konieczności angażowania do tego procesora. W efekcie następuje szybsza dekompresja danych, a elementy gier ładują się szybciej. Dotyczy to zarówno ładowania kolejnych poziomów, jak i umożliwia twórcom tworzenie większych przestrzeni. Jak dotąd technologia ta mogła obsługiwać dyski NVMe SSD mające co najmniej 1 TB pojemności. Jednak wszystko wskazuje na to, ze to się zmieni.

W Windows 11 technologia DirectStorage nie będzie wymagać dysków minimum 1 TB do działania. Umożliwi to Standard NVM Express Controller oraz Shader Model 6.0 używany przez DirectX 12. Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku Nvidia ogłosiła technologię RTX IO, która pozwala na bezstratną kompresję danych przez procesor graficzny, co optymalizuje użycie danych z SSD. RTX IO również współpracuje z DirectStorage, a Nvidia uprzedziła Microsoft - nie ma wymogów co do wielkości dysku. Dlatego jest to bardzo dobra informacja dla graczy PC - zauważalnie zmniejszy się czas spędzany w oczekiwaniu na ładowanie się poziomów, a i same światy gier staną się większe!

Źródło: Guru3D