Microsoft znów to zrobił! Xbox Game Pass otrzyma mnóstwo nowych gier już w dniu premiery

Sympatycy usługi Xbox Game Pass mogą już zacierać ręce. Do usługi trafi 10 nowych gier, a wszystkie w dniu swojej światowej premiery.

fot. Microsoft / Xbox

Microsoft nie zwalnia tempa i podczas Xbox Gamescom Stream ujawnił, że nawiązał współpracę z Humble Games. Dzięki temu do usługi Xbox Game Pass trafi 10 nowych gier od niezależnych developerów, a wszystkie już w dniu swojej światowej premiery.

Na jakie gry możemy dokładnie liczyć? Oto one:

Archvale

Bushiden

Chinatown Detective Agency

Dodgeball Academia

Flynn: Son of Crimson

Midnight Fight Express

Next Space Rebels

Signalis

Unpacking

Unsighted

Jeśli jesteście ciekawi, jak prezentują się one w akcji to mamy dla was oczywiście odpowiednie zwiastun. Miłego oglądania.

