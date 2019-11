Microsoft znowu rozdaje dostęp do Xbox Game Pass Ultimate za 4 zł

Dopiero co zakończyła się poprzednia promocja dotycząca Xbox Game Pass Ultimate, a Microsoft już startuje z kolejną. Warto z niej skorzystać.

Xbox Game Pass Ultimate to usługa Microsoftu, która daje użytkownikom dostęp do biblioteki ponad 100 gier wchodzących w skład Game Passa. W praktyce oznacza to, że za 4 zł dostajemy dostęp do takich tytułów jak Gears 5, Foraza Horizon 4, Blair Witch, czy Dishonored 2.

Pełna lista gier jest dostępna pod tym adresem.

Promocja jest dostępna dla nowych użytkowników i w przeciwieństwie do poprzedniej, właśnie zakończonej edycji, można od razu wykupić 3-miesięczny dostęp. Przy cenie 4 zł za miesiąc daje nam to łączny koszt zaledwie 12 zł.

Biblioteka Game Pass Microsoftu może nie jest najwyższych lotów, bo godnych uwagi naprawdę dobrych gier jest tu kilka, a w zależności od gustu kilkanaście. Obok wspomnianych wyżej tytułów coś dla siebie znajdą np. fani strategii. Choćby odświeżona wersja Rise of Nations brzmi bardzo kusząco.

Aby skorzystać z promocji należy zarejestrować się klikając w ten adres.