Microsoft znowu zaskoczył. Ostatni Patch Tuesday psuje... VPN

Tydzień temu mieliśmy Patch Tuesday. Naprawiono łatkami zauważone bugi, a jednocześnie stworzono nowe problemy.

Microsoft to firma, które robi tyle samo dobrego, jak i złego. Pojawi się problem w systemie Windows - tworzy łatkę i problem znika, ale zarazem łatka taka sprawia, że powstaje kolejny. To właśnie dzieje się po ostatnim Patch Tuesday, który wprowadzał usprawnienia dla Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) w Active Directory, a także poprawiał mechanizmy odpowiedzialne za ochronę systemu. Jak się jednak okazało - a co zgłaszają użytkownicy z całego globu - po instalacji łatki są problemy z używaniem sieci VPN, a także wirtualnymi maszynami i nośnikami ReFS. Jakby tego było mało, zauważono, że kontrolery Windows Server Domain dokonują spontanicznych restartów.

Na plus Microsoftowi należy policzyć, że zadziałał błyskawicznie. Już pojawiła się łatka OOB (out of band, czyli poza harmonogramem), która naprawia wymienione defekty. Jest ona dostępna poprzez Windows Update i możesz pobrać ją w każdej chwili. Łatka nosi numery:

Windows 11, v21H1: KB5010795

Windows Server 2022: KB5010796

Windows 10, v21H2: KB5010793

Windows 10, v21H1: KB5010793

Windows 10, v20H2, Windows Server, v20H2: KB5010793

Windows 10, v20H1, Windows Server, v20H1: KB5010793

Windows 10, v1909, Windows Server, v1909: KB5010792

Windows 10, v1607, Windows Server 2016: KB5010790

Windows 10, v1507: KB5010789

Windows 7 SP1: KB5010798

Windows Server 2008 SP2: KB5010799

Miło, że producent szybko zareagował, niemiło, że reakcja była w ogóle potrzebna. Czy to się kiedyś zmieni?

Źródło: Neowin