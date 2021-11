Microsoft zwiększy wydajność Windowsa 11. Kiedy aktualizacja?

Microsoft zapowiedział nową aktualizację rozwojową Windowsa 11. Skupi się ona na zwiększeniu wydajności systemu operacyjnego. Kiedy możemy spodziewać się wzrostów wydajności?

Microsoft przekazał, że pracuje nad zwiększeniem wydajności systemu operacyjnego Windows 11. Gigant z Redmond wydał stabilną wersję Windows App SDK. Zespół deweloperów odpowiedzialny za rozwój tego narzędzia przeprowadził sesję AUA (Ask Us Everything - zapytaj nas o wszystko). Podczas rozmowy użytkownicy zaczęli skarżyć się na wydajność komputerów z Windows 11. Ich zdaniem interfejs użytkownika czasami znacząco zwalnia.

Windows 11 na realme booku fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Zespół programistów Windows potwierdził, że jest świadomy występowania problemu. Dodatkowo przekazano, że firma pracuje nad jego rozwiązaniem. Aktualizacja, która zwiększy wydajność systemu operacyjnego Windows 11 pojawi się na rynku w 2022 roku. Prawdopodobnie chodzi o uaktualnienie do Windows 11 22H2. Może ono przynieść większą responsywność interfejsu.

Microsoft już wcześniej wspominał o poprawie wydajności systemu operacyjnego Windows 11. We wrześniu podkreślano, że programiści cały czas pracują nad optymalizacją interfejsu użytkownika w celu zapewnienia jak najwyższej wydajności.