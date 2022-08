Midnight Commander. Menedżer plików dla systemu Linux [PORADNIK]

Midnight Commander, czyli linuksowy menedżer plików działający w wierszu poleceń, może przypaść do gustu nawet miłośnikom systemu Windows – przypomina bowiem nieśmiertelnego Total Commandera.

Midnight Commander (MC) to program tekstowy z interfejsem wiersza poleceń (CLI). Jest szczególnie przydatny, gdy graficzny interfejs użytkownika (GUI) nie jest dostępny, ale może być również używany jako główny menedżer plików w sesji terminalowej otwartej za pośrednictwem interfejsu graficznego. Często używam Midnight Commandera, gdy muszę komunikować się za pomocą CLI z lokalnymi i zdalnymi komputerami z systemem Linux. Może być używany z prawie każdą popularną powłoką i terminalami zdalnymi uruchamianymi za pośrednictwem SSH.

MC rozpoznaje mysz, kiedy jest używany w sesji terminalowej jako część pulpitu GUI. Kliknięcie pliku powoduje jego zaznaczenie, kliknięcie elementu menu lub przycisku klawisza funkcyjnego spowoduje uruchomienie tego menu lub danej funkcji.

Rozpoczynamy pracę z Midnight Commanderem

Midnight Commandera możesz znaleźć wśród innych aplikacji w Twojej dystrybucji Linuksa, a jeżeli go nie będzie, zainstalujesz go za pomocą menedżera pakietów. W Debianie i Ubuntu można to zrobić za pomocą apt, a dokładnie narzędzia apt-get. To polecenie instaluje Midnight Commandera:

apt-get install mc

Po instalacji możesz uruchomić program z poziomu CLI za pomocą polecenia mc. Poniższy obrazek pokazuje Midnight Commandera po uruchomieniu przez użytkownika „user” w sesji graficznego emulatora terminala.

Interfejs użytkownika Midnight Commandera

Interfejs użytkownika Midnight Commandera to dwa panele plików w trybie tekstowym, lewy i prawy, z których każdy wyświetla zawartość katalogu. W górnej części każdego panelu wyświetlana jest nazwa bieżącego katalogu dla tego panelu. Dolna część interfejsu wyświetla informacje o pliku lub katalogu podświetlonym w każdym panelu, funkcję podpowiedzi i linię etykiet klawiszy funkcyjnych; możesz po prostu nacisnąć klawisz funkcyjny na klawiaturze, który odpowiada funkcji, jaką chcesz wykonać w programie lub możesz użyć myszy i kliknąć żądany przycisk. Wybrany plik lub katalog będzie wyróżniony zielonym paskiem na niebieskim tle. Można jednocześnie wybrać wiele plików lub katalogów, przytrzymując klawisz Shift i naciskając klawisze strzałek w górę lub w dół.

Tuż pod każdym panelem katalogów znajduje się obszar, na którym aplikacja wyświetla niewielką ilość informacji o wybranym pliku. Obejmuje to nazwę, rozmiar i uprawnienia. Te dane nie są domyślnie wyświetlane. Aby je włączyć, wybierz pozycję menu Prawy lub Lewy, a następnie wybierz pozycję Format wyświetlania, następnie funkcję Określony przez użytkownika i naciśnij klawisz Spacji, aby umieścić tam znak X. Następnie wybierz OK i ponownie wciśnij Enter.

Pomiędzy wierszem podpowiedzi a klawiszami funkcyjnymi znajduje się wiersz poleceń, w którym można wpisać dowolne polecenie systemu Linux. Tuż nad linią podpowiedzi można zobaczyć trochę informacji o całkowitej przestrzeni i ilości wolnego miejsca na dysku. Te informacje nie dotyczą bieżącego katalogu, ale całego systemu plików.

Menu aplikacji

Na samej górze interfejsu Midnight Commandera znajduje się pasek menu zawierający zakładki z funkcjami konfiguracji programu, opcje lewego i prawego panelu katalogów oraz wydawania różnych poleceń dotyczących plików. Do górnego menu możesz przejść za pomocą klawisza F9 lub myszy, a wyjść klawiszem Esc.

Po otwarciu menu możesz wybrać inne zakładki na pasku, używając klawiszy strzałek w prawo i w lewo. Klawisze strzałek w górę lub w dół służą do wybierania jednej z pozycji w bieżącym menu. Wystarczy nacisnąć klawisz Enter, aby aktywować wybraną pozycję.

Do konfiguracji paneli przechodzi się poprzez wybranie z paska menu pozycji Lewy lub Prawy. Możesz wyświetlić listę plików z panelu, sprawdzić szczegółowe informacje o wybranym pliku lub katalogu z drugiego panelu albo wyświetlić katalogi w postaci drzewa. Możesz także połączyć się ze zdalnym komputerem za pomocą FTP, SMB, SFTP lub łącza „Shell” wykorzystując protokół FISH. Większość pozycji menu można zamknąć, naciskając dwukrotnie klawisz Esc.

Nawigacja po systemie plików

Nawigacja po systemie plików w panelach katalogów odbywa się za pomocą klawiszy strzałek i tabulatora. Klawisze strzałek w górę lub w dół pozwalają wybrać plik lub katalog. Naciskając klawisz Enter, możesz wejść do podświetlonego katalogu. Aby przejść do katalogu nadrzędnego, wybierz linię z podwójną kropką (..) i wciśnij Enter. Do przełączania się między dwoma panelami katalogów służy klawisz Tab. Nawigacja i wybory w menu mogą być również dokonywane za pomocą myszy, pod warunkiem, że używasz Midnight Commandera w sesji terminala na pulpicie GUI. Aby wybrać dowolny element menu, plik lub katalog należy najechać na niego kursorem i wcisnąć Enter.

Podstawowe operacje na plikach

Po zlokalizowaniu i podświetleniu pliku możesz na nim wykonać jakąś czynność za pomocą klawiszy funkcyjnych. Aby na przykład usunąć plik, zlokalizuj go, zaznacz i naciśnij klawisz F8. Midnight Commander wyświetli wyskakujące okienko z pytaniem, czy na pewno chcesz usunąć plik – odpowiedz „Tak”, aby potwierdzić usuwanie. Możesz także usunąć katalogi i całe drzewa podkatalogów oraz całą ich zawartość. W tym przypadku Midnight Commander także poprosi Cię o potwierdzenie, że chcesz to zrobić. Do skopiowania wybranych plików lub katalogów między lokalizacjami w panelach należy użyć klawisza F5. Przenieść dane można za pomocą klawisza F6.

Przeglądanie i edytowanie plików tekstowych

Midnight Commander pozwala na przeglądanie oraz edytowanie plików tekstowych. Aby przejrzeć zawartość żądanego pliku, zaznacz go i naciśnij klawisz F3. Edycję pliku umożliwi wciśnięcie klawisza F4. Poleceniem select-editor możesz wybrać edytor tekstowy, w którym przejrzysz lub wyedytujesz plik. Możesz wybrać podgląd i edycję w Midnight Commanderze (mcedit) lub w innej aplikacji. Ja zawsze używam programu nano, który uważam za najlepszy edytor tekstowy Linuksa. W edytorze Midnight Commandera klawisze strzałek w górę i w dół umożliwiają przewijanie długich plików. Jeżeli wprowadzisz zmianę w pliku, aplikacja zapyta Cię o to, czy ją zapisać. Klawisz F3 lub dwukrotne naciśnięcie klawisza Esc spowoduje powrót Midnight Commandera do panelu katalogów.

Przeglądanie archiwów

Jedną z moich ulubionych funkcji Midnight Commandera – i innych menedżerów plików – jest możliwość przeglądania zawartości różnych typów archiwów, takich jak zip, rpm, tar, tgz, cpio i innych. Wystarczy podświetlić żądany plik archiwum i nacisnąć klawisz Enter – Midnight Commander pokaże pełną zawartość archiwum. Możesz poruszać się po hierarchii katalogów w archiwum i otwierać pliki tekstowe i skrypty, aby przeglądać ich zawartość.

Midnight Commander umożliwia bezpośrednie kopiowanie pojedynczych plików z archiwum w celu zastąpienia uszkodzonych lub brakujących. Wielokrotnie korzystałem z tej możliwości, aby odzyskać uszkodzony plik z archiwum tarball lub skopiować dobrą kopię uszkodzonego pliku wykonywalnego lub konfiguracyjnego z rpm-a.

Uruchamianie skryptów

W MC można również w prosty sposób uruchamiać skrypty różnych typów, takich jak na przykład BASH. Wystarczy zaznaczyć plik wykonywalny i nacisnąć klawisz Enter. Działa to dla dowolnego pliku wykonywalnego, w tym BASH, Perl, Python, innych skryptów powłoki i plików binarnych. MC wykonuje skrypt i wyświetla wynik. Jeżeli chcesz powrócić do Midnight Commandera – wciśnij Enter.

Polecenia systemu Linux

Pomiędzy linią podpowiedzi a linią klawiszy funkcyjnych znajduje się linia poleceń. Aby wprowadzić polecenie, po prostu zacznij je pisać. Po naciśnięciu klawisza Enter polecenie zostanie wykonane, a wyniki wyświetlone. Aby powrócić do Midnight Commandera, naciśnij klawisz Enter. MC nie zapewnia bardziej zaawansowanej edycji wiersza poleceń niż BASH, ale zapisuje krótką historię ostatnio wybieranych poleceń. Aby je przejrzeć, użyj klawiszy strzałek z wciśniętym klawiszem Ctrl. W celu wykonania polecenia wciśnij Enter.

Pomoc Midnight Commandera

Midnight Commander ma doskonałą funkcję Pomocy, do której przejdziesz, wciskając F1. Przejdź do podświetlonej zawartości i naciśnij klawisz Enter, aby uzyskać dostęp do treści funkcji pomocy. Nawigacja po Pomocy odbywa się za pomocą klawiszy strzałek, Tab lub kursora myszy.

Na stronie WWW Midnight Commandera dostępna jest dodatkowa dokumentacja aplikacji. Zawiera kilka przydatnych informacji, ale nie jest tak szczegółowa, jak funkcja Pomocy. Poziom rozbudowania funkcji Pomocy Midnight Commandera może zaskakiwać. Z mojego doświadczenia wynika, że funkcje Pomocy programów są dość zwięzłe i dostarczają niewiele lub nie dostarczają wcale wskazówek dotyczących obsługi wielu funkcji. Niektóre wydają się wręcz marginalnie pomocne. Funkcja Pomocy MC bardziej przypomina kompletny zestaw dokumentacji niż to, co uważamy za typową pomoc w aplikacji.

Podsumowanie

Podobnie jak w linuksowym wierszu poleceń, w Midnight Commanderze jest kilka rzeczy, na które trzeba uważać. Zanim naciśniesz F8 w celu usunięcia pliku lub wprowadzisz polecenie, które może zmienić, usunąć lub przenieść plik do nieznanej lokalizacji, upewnij się dwa razy, że jesteś we właściwym oknie i zaznaczyłeś właściwy plik.

Midnight Commander to potężny i łatwy w użyciu menedżer plików w trybie tekstowym. Pod względem liczby funkcji i łatwości użytkowania z powodzeniem może konkurować z większością graficznych menedżerów. Często go używam zamiast aplikacji do zarządzania plikami w trybie GUI. Wypróbuj MC i sprawdź, czy będzie Ci odpowiadał.

