Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, czy Roskosmos? Rosja zdecydowała

Zaskakująca decyzja Rosji w sprawie ISS, poinformowano właśnie o wycofaniu się z projektu po wielu latach międzynarodowej współpracy. Dlaczego?

Międzynarodowa Stacja Kosmiczna (ISS) to wspaniały przykład współpracy poszczególnych krajów w imię nauki oraz kolektyw ponad podziałami. Nie od dziś bowiem wiadomo, że Stany Zjednoczone i Rosja od lat konkurują pod względem misji kosmicznych, a dopiero w ostatnich latach swoje duże kroki w tej dziedzinie stawiają Chiny i ZEA (Zjednoczone Emiraty Arabskie). Swój kawałek tego tortu ma także Europejska Agencja Kosmiczna, jednak spośród pozostałych graczy na tym polu, nie jest ona samowystarczalna (jej misje zawsze uwzględniają współpracę, najczęściej z NASA). Stworzenie pierwszej stacji we współpracy wielu krajów było więc czymś doniosłym. Okazuje się jednak, że niektórzy postanowili zrezygnować z tego układu.

Rosyjska Agencja Kosmiczna Roskosmos

Ogłoszono właśnie, iż Rosja zamierza wycofać się z ISS do 2025 roku, co jest niemałym zaskoczeniem, ponieważ pomimo napięć na arenie politycznej, nic nie wskazywało na podjęcie takiej decyzji w kwestii kosmicznej współpracy. Z kolei podczas innej konferencji poinformowano o kolejnych krokach, które rzucają nieco światła na zaistniałą sytuację.

Roskosmos

Od początku istnienia Międzynarodowej Stacji Kosmicznej stacjonują na niej astronauci z poszczególnych państw, jednak praktycznie zawsze przebywa tam, co najmniej jeden kosmonauta amerykański i jeden rosyjski. Możliwe wie, iż Rosjanie mają już dość współlokatorów, ponieważ rosyjska agencja kosmiczna Roskosmos oznajmiła, że Rosja zamierza do 2030 roku wystrzelić na orbitę własną stację kosmiczną.

Skład na ISS jest zawsze międzynarodowy

Agencja argumentuje swoją decyzję tym, iż ISS jest obecnie już nieco przestarzała i podczas gdy technologia poszła naprzód od momentu wybudowania stacji, są teraz możliwości zbudowania czegoś znacznie nowocześniejszego, co pozwoliłoby na rozszerzenie zakresu działań. Jednocześnie przedstawiciele rosyjscy stwierdzili, że nie wykluczają w przyszłości goszczenia na swojej stacji astronautów z innych krajów, jednak to przedsięwzięcie będzie „narodowe”.

Przyszłość ISS

Termin opuszczenia stacji przez Rosjan nie jest przypadkowy, bowiem pod koniec 2024 roku wygasają międzynarodowe umowy dotyczące kosmicznej współpracy na ISS. Nie wiadomo jeszcze, jakie będą dalsze losy Międzynarodowej Stacji Kosmicznej po zakończeniu współdziałań na niej. NASA oznajmiła, iż na dzień dzisiejszy podjęto decyzję o funkcjonowaniu stacji do końca 2028 roku, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby w razie potrzeby stacja działają jeszcze po tym terminie.

Jednocześnie eksperci przyznają, że wiele elementów ISS jest przestarzała i podczas dalszej eksploatacji będzie wymagała znacznej modernizacji. Niepokój budzi szczególnie jeden z modułów skonstruowanych w początkowej fazie przez Rosjan, bowiem jest on nieszczelny i może zagrażać bezpieczeństwu. Póki co jednak, obszar ten zostanie poddany naprawie i do końca funkcjonowania całej stacji nadal przebywać będą na niej astronauci.

Prędzej czy później, a wydaje się to kwestią kilku lat, ISS przestanie funkcjonować i konieczne będzie sprowadzenie jej na Ziemię. Biorąc pod uwagę rozmiary stacji, prawdopodobnie zostanie ona skierowana na niezamieszkałe tereny południowego Pacyfiku.

Pasjonatów misji kosmicznych z pewnością zainteresuje trwająca właśnie misja załogowa Crew-2, której celem jest dotarcie na ISS i można ją śledzić teraz na żywo.