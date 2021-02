Międzynarodowa Stacja Kosmiczna połączy się z Azure

Komputer w szybującej nad nami Międzynarodowej Stacji Kosmicznej połączy się z Azure. Specjalny model szykowany jest przez Hewlett Packard Enterprise (HPE).

Microsoft oraz Hewlett Packard Enterprise (HPE) pracują wspólnie nad podłączeniem ISS do Azure. Posłuży do tego drugiej generacji Spaceborne Computer, który zostanie posłany na Stację jeszcze w tym miesiącu. Poleci tam 20 lutego w ramach 15. misji zaopatrzeniowej Northrop Grumman. NASA uzsadania przesłanie komputera i podpięcie go do Azure:

Astronauci i eksploratorzy kosmosu zasługują na dostęp do najlepszych chmurowych technologii komputerowych i sprzętu pozwalającego na wydajną pracę. Czasem przeprowadzane przez nich analizy muszą być wykonywane niezwłocznie, w sytuacji, gdzie liczy się każdy moment, a ponieważ wymagają one olbrzymich ilości danych, najlepszym wyjściem jest wykorzystanie do tego możliwości dawanych przez skalowalną chmurę

W praktyce oznacza to, że załoga ISS nie będzie musiała - tak, jak dotąd - wysyłać danych do obróbki na Ziemię i czekać na ich odesłanie w gotowej formie. Teraz będzie można wykonywać wszystkie procesy na orbicie, bez konieczności oczekiwania na odpowiedź planety. Mark Fernandez, kierownik projektu tworzącego HPE Spaceborne Computer-2, zadeklarował, że nowy sprzęt pozwoli na przetwarzanie danych w szerokim zakresie. Komputer jest oparty na systemie HPE Edgeline Converged Edge, który wykorzystuje zaawansowaną Sztuczną Inteligencję, zaś połączenie z Azure umożliwi astronautom szybkie i wydajne przesyłanie oraz odbieranie większych ilości informacji .

Źródło: WindowsCentral