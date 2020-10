Międzynarodowa gra kryptologiczna TheCODEBREAKERS - rusza kolejna edycja

Większość osób chociaż w małym stopniu interesujących się historią doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że Polacy odegrali znaczącą rolę w złamaniu szyfru Enigmy. TheCODEBREAKERS to gra kryptologiczna online, która ma połączyć rywalizację oraz funkcje edukacyjne. Wszystko po to, aby promować za granicą naszych rodaków, którzy byli bohaterami podczas II Wojny Światowej.

TheCODEBREAKERS ma pozwolić na zdobywanie informacji na temat historii szyfrów. Wszelakie zadania weryfikują wiedzę, którą nabyli uczestnicy gry. Rzecz jasna, ma to finalnie pozwolić na złamanie coraz to trudniejszych szyfrogramów. Autorzy przygotowali dla zwycięzców nagrody rzeczowe.

Druga edycja TheCODEBREAKERS

W ubiegłym roku pomysłodawcy zarejestrowali aż tysiąc użytkowników, którzy wzięli udział w grze. Aby dotrzeć do jeszcze większej liczby uczestników tegoroczna edycja będzie dostępna nie tylko w języku polskim, angielskim, niemieckim i hiszpańskim, lecz także dodatkowo francuskim i rosyjskim. Chodzi o dotarcie do graczy, którzy nie znają tak dobrze na przykład języka angielskiego. Ma to na celu uświadomić jeszcze większą liczbę osób na temat kluczowej roli Polaków, którzy przyczynili się do złamania szyfru Enigmy.

Autorzy informują, że przygotowali tym razem nowy system informatyczny, który ma pozwolić na przeprowadzenie akcji w wielu różnych językach. Dzięki temu o polskim wyczynie, który miał wpływ na zwycięstwo w II Wojnie Światowej dowie się jeszcze więcej osób.

Gra ma promować rolę Polaków, jaką odegrali w złamaniu szyfru Enigmy

Autorzy TheCODEBREAKERS chwalą się, że w grze uczestniczyli gracze krajów takich jak Francja, Niemcy czy USA. Pojawili się także użytkownicy z Wietnamu, Indonezji czy Bangladeszu. Projekt wspiera między innymi Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu “Patriotyzm Jutra”. Pomysłodawcy informują, że mają w planach tłumaczenie gry na kolejne języki, aby kolejne osoby dowiedziały się o fascynującej historii naszych rodaków. Aby w stu procentach zrealizować plan została uruchomiona zbiórka: zrzutka.pl/z/enigma. Osoby wspierające mogą otrzymać na przykład grę planszową, kubek, czy koszulkę. Rzecz jasna, zostaną umieszczeni na stronie internetowej projektu.