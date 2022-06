Mieszkańcy tego miasta dostaną dotację na zakup roweru elektrycznego – wiemy, ile

Pierwsze miasto w Polsce zdecydowało się na wprowadzenie miejskich dotacji na zakup roweru elektrycznego. To innowacyjne rozwiązanie ma stanowić zachętę do korzystania z alternatywnych środków transportu osobistego.

Spis treści

Popularność rowerów elektrycznych stale rośnie. Nic dziwnego – według danych opracowanych przez Główny Urząd Statystyczny, paliwa do prywatnych środków transportu w kwietniu tego roku były o blisko 30% droższe niż rok wcześniej. Na decyzje Polaków o zakupie e-roweru wpływają więc już nie tylko kwestie ekologii czy mody, ale po prostu finanse. Nie każdy jednak może pozwolić sobie na, mimo wszystko, dość sporą jednorazową inwestycję – w zależności od modelu za elektryka ze średniej półki cenowej trzeba zapłacić ok. 5 tys. złotych.

Gdynia – dopłata do roweru elektrycznego

I na ten właśnie problem odpowiedź mają władze Gdyni. Jak dowiadujemy się z oficjalnego komunikatu, miasto oferuje swoim mieszkańcom dofinansowanie, które pokryje połowę ceny zakupu – może ona wynieść maksymalnie 2500 zł. Jest to jakieś ograniczenie, ale mimo to propozycja tamtejszego Urzędu Miasta wydaje mi się być bardzo atrakcyjna. Liczę na to, że władze mojego miasta wpadną niebawem na podobny pomysł. Co zaskoczyło mnie najbardziej? Okazuje się, że z dofinansowaniem można kupić też rower używany, choć tu trzeba być ostrożnym m.in. z uwagi na żywotność baterii.

Zobacz również:

Dotacja do zakupu roweru elektrycznego jest kolejną usługą kierowana do osób zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Gdyni, która ma zmienić ich nawyki transportowe. Chcemy, aby mieszkańcy mniej podróżowali samochodami, a więcej korzystali z alternatywnych sposobów przemieszczania się. Po ogłoszeniu informacji dostaliśmy mnóstwo zgłoszeń nie tylko od mieszkańców zainteresowanych dotacją, ale również od innych samorządów, którym pomysł bardzo się spodobał. Chcemy, aby dotacja na stałe wpisała się w gdyńskie działania na rzecz równoważenia transportu

– podkreślił Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

Jak otrzymać dofinansowanie zakupu roweru elektrycznego?

Osoba, która zdecyduje się zawnioskować o dotację, powinna wypełnić stosowny formularz, dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni. Oprócz danych osobowych i kontaktowych należy określić, czy wybrany pojazd jest zgodny z obowiązującymi przepisami Prawa o ruchu drogowym. Równie ważny jest czas realizacji zakupu oraz jego koszt – to od niego zależeć będzie bowiem wysokość dotacji. Pojazd kupuje się dopiero po podpisaniu umowy – są na to dwa miesiące.

Mieszkaniec, który otrzyma dofinansowanie, będzie musiał jednocześnie zobowiązać się do nieprzerwanego zamieszkiwania na terenie Gminy Miasta Gdyni przez okres minimum trzech lat po zakupie roweru. Co więcej, roweru nie będzie można sprzedać przez kolejne trzy lata. Miasto będzie też wymagać udziału w okresowych badaniach ewaluacyjnych dot. wykorzystania roweru – jak podkreślił Marcin Wołek, wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdyni, to ważne z punktu widzenia długofalowych działań, jak np. pozyskiwanie nowych projektów unijnych na rzecz zrównoważonej mobilności.

Gdynia równolegle prowadzi też inne działania mające promować zrównoważoną, przyjazną dla środowiska mobilność, m.in. „Oprowadzam Sam”, „Do pracy jadę rowerem”, czy „Rowerowy Maj”. Ponadto, miasto umożliwia swoim mieszkańcom bezpłatne wypożyczanie elektrycznych jednośladów.

Każda z wymienionych akcji przyczynia się do wzrostu ruchu rowerowego w mieście. Mamy nadzieję, że nasze działania będą inspiracją dla innych polskich miast, a nasze doświadczenie doprowadzi do sytuacji, że taka dotacja będzie udzielana na poziomie centralnym, gdyż rower jest jednym z najbardziej efektywnych środków transportu w nowoczesnych i zrównoważonych miastach

– zaznaczył Marek Łucyk.

Jaki rower elektryczny do 5000 zł kupić?

Warunki stawiane przez gdyński Urząd Miasta sprawiają, że trzeba zmieścić się w limicie cenowym. Jest jednak kilka ciekawych modeli, które spełniają te wymagania.

NILOX J5 D18 26 cali Czarny

Rama: Stalowa, 18"

Rozmiar koła [cal]: 26

Maksymalny zasięg: Do 55 km

Marka silnika: Bafang

Umiejscowienie silnika: Tylne koło

Marka baterii: Samsung

Kolor: Czarny

Waga [kg]: 22

Przeznaczenie: Damski, Męski

ORUS E2100 M17 20 cali Czarny

Rama: Stalowa, 17"

Rozmiar koła [cal]: 20

Maksymalny zasięg: 45-50 km

Marka silnika: MXUS

Umiejscowienie silnika: Tylne koło

Marka baterii: Lishen

Kolor: Czarny

Waga [kg]: 21

Przeznaczenie: Damski, Męski

ESPERIA Bretagne D18 26 cali damski Czarny

Rama: Aluminiowa, 18"

Rozmiar koła [cal]: 26

Maksymalny zasięg: 60-70 km

Marka silnika: Shengyi

Umiejscowienie silnika: Tylne koło

Marka baterii: GREEN WAY

Kolor: Czarny

Waga [kg]: 23

Przeznaczenie: Damski

Zobacz też: Tani rower elektryczny – jaki wybrać? Promocja do niedzieli: ciekawy model kupisz z rabatem aż 470 zł!