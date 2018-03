Migawkowy backup danych odpowiedzią na zagrożenia ransomware

Badanie przeprowadzone w lutym 2018 roku przez redakcję PC World Polska wraz z firmą QNAP pokazuje, że polskie firmy doskonale zdają sobie sprawę z wagi zagrożenia, jakim jest ransomware. Najbardziej istotnym pytaniem nie jest więc, czy się zabezpieczać, ale jak robić to na tyle skutecznie, by ewentualne incydenty nie powodowały problemów związanych z działaniem organizacji. Jak wynika z odpowiedzi udzielonych na pytania ankiety, wciąż niewielu przedsiębiorców korzysta z nowoczesnych sposobów zabezpieczeń przed skutkami ataków. Przykładem takiej technologii, bardzo istotnej w firmowej polityce bezpieczeństwa, jest backup migawkowy, czyli tzw. migawki.

W przeprowadzonym badaniu kluczowym tematem było zjawisko ransomware w kontekście polityki bezpieczeństwa IT. Za najbardziej skuteczne metody ochrony danych przed tego typu atakami respondenci uznali posiadanie aktualnego oprogramowania antywirusowego lub pakietu zabezpieczeń: 72%, stosowanie dobrych praktyk (aktualizowanie oprogramowania, niepobieranie plików z nieznanych źródeł): 63%, natychmiastowe instalowanie aktualizacji: 36% oraz pełny lub różnicowy backup danych: 33%. Migawkowy backup danych wskazał jedynie co dziesiąty respondent.

Oprogramowanie antywirusowe nie wystarczy

W rzeczywistości okazuje się jednak, że samo oprogramowanie antywirusowe w starciu z odpowiednio przygotowanym atakiem ransomware bywa często bezsilne. Dzieje się tak dlatego, że tego typu narzędzia zabezpieczające świetnie chronią wyłącznie przed zagrożeniami, które znają i których definicje mają w swojej bazie danych. Z tego właśnie powodu wirusy szyfrujące dane powodują największe straty w pierwszych dniach swojej działalności – są nowe i nieznane. Dlatego przenikają przez wiele antywirusowych zabezpieczeń.

Podobnie dzieje się w przypadku stosowania polityki dobrych praktyk. Nawet najlepiej przeszkoleni i niezwykle czujni użytkownicy są bezsilni wobec ataku przeprowadzonego np. poprzez mechanizm aktualizacji oprogramowania, któremu ufają. Pierwsza faza niektórych ataków ransomware może być bowiem skierowania nie na urządzenia końcowe, a np. na serwery producenta oprogramowania, który za ich pośrednictwem aktualizuje swój produkt. Zainstalowanie takiej „zakażonej” aktualizacji jest wtedy niezwykle prawdopodobne. Co więcej, jest całkowicie zgodne z filozofią stosowania dobrych praktyk. Jak w takim razie skutecznie chronić swoje dane?

Koniec z utratą danych dzięki migawkom

Migawkowy backup danych jest dostępny standardowo we wszystkich modelach QNAP NAS z oprogramowaniem QTS w wersji 4.2.0 lub wyższej. W praktyce działanie migawek wygląda następująco: oprogramowanie typu ransomware dostaje się na komputer użytkownika i szyfruje jego pliki. Szyfruje także dane znajdujące się na dyskach udostępnionych w ramach sieci. Jeśli jednak wcześniej została wykonana migawka (wrzut wszystkich danych z dysku twardego właściwy dla momentu jego utworzenia) to można przywrócić system do wcześniejszego stanu zarejestrowanego w migawce oraz przywrócić wszystkie pliki do stanu z momentu wykonania migawki. Wystarczy po prostu odłączyć dyski z backupem od sieci, przywrócić na nich dane do wersji sprzed ataku z kopii migawkowej, oczyścić sprzęt roboczy i… powrócić do normalnej pracy.

Migawki mogą być wykonywane zgodnie z harmonogramem lub ręcznie i kopiowane do innych urządzeń NAS lub serwerów.

Reasumując: usługa backupu migawkowego nie uchroni firmy przed atakiem ransomware. Gdy już do niego dojdzie, dane zostaną całkowicie zaszyfrowane zgodnie z intencją cyberprzestępców. Jednak w tym przypadku wszystkie informacje można szybko i bezkosztowo przywrócić do stanu sprzed infekcji. Odzyskiwane są kompletne i nieuszkodzone pliki, konfiguracje oraz struktury katalogowania.

