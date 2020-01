Might & Magic: Chess Royale – najnowsza gra w uniwersum Might & Magic zadebiutowała na PC i urządzeniach mobilnych

Might & Magic: Chess Royale czyli wyjątkowe połączenie Auto Chess i Battle Royale właśnie zadebiutowało na PC, Androidzie oraz iOS-ie

Właśnie ukazała się najnowsza produkcja studia Ubisoft - Might & Magic: Chess Royale. Tytuł to kreatywne połączenie Auto Chess i Battle Royale, w kultowym świecie fantasy - Might & Magic. Twórcami serii jest New World Computing, po którego bankructwie prawa do marki wykupił Ubisoft. Gracze z pewnością docenią ciekawe efekty wizualne podczas starć, a fani uniwersum rozpoznają kultowych bohaterów i jednostki.

Might & Magic: Chess Royale to strategiczna gra mobilna, w której konkurujemy z 99 innymi graczami w meczach w czasie rzeczywistym. Podczas każdego pojedynku stawiamy czoła pojedynczemu graczowi. Przegrany odpada z konkurencji, a zwycięzca przechodzi dalej. Triumfatorem jest gracz, który jako ostatni pozostał na polu bitwy. Twórcy – studio Ubisoft, oddali do naszej dyspozycji bogaty asortyment bohaterów, jednostek i frakcji, które możemy łączyć wedle naszego uznania. Starcia są przewidziane na około 10 minut, co wydaje się być idealnym czasem w grach mobilnych.

Gra zadebiutowała na PC oraz urządzeniach z systemami Android i iOS.

źródło: ubisoft.com