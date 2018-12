Mikołajki 2018 - jaki prezent kupić?

Każdy lubi dostawać prezenty, ale zawsze, gdy mamy kupić podarunek dla kogoś, pojawia się pytanie - co wybrać? Oto lista naszych propozycji na Mikołajki 2018!

Zwykle z okazji Mikołaja nie daje się tak dużych prezentów jak na Wigilię, dlatego w zestawieniu znalazły się produkty, których cena w sklepach nie powinna przekraczać 350 złotych.

Smartwatch Overmax Touch 2.5

Elegancko i z klasą - oto smartwatch Overmax Touch 2.5. Dzięki wbudowanemu pulsometrowi zegarek jest świetnym towarzyszem wszelkich ćwiczeń fizycznych, umożliwia odbieranie oraz wykonywanie połączeń głosowych, pozwala również na wygodne sterowanie muzyką oraz aparatem. Wbudowany monitor snu pozwoli ocenić, czy odpoczywa się wystarczająco dużo. Jest wyposażony w transmiter Bluetooth 4.0, co pozwala na parowanie z urządzeniami oddalonymi do 10 metrów. Doskonale współpracuje z systemem Android.

Samsung EO-BG930CBEGWW

Słuchawki Samsung EO-BG930CBEGWW to model bezprzewodowy. Mają elastyczne nakładki zauszne i grubsze nakładki douszne, które dopasowują się kształtem do uszu. Zostały pokryte specjalną powłoką P2i, niewchłaniającą cieczy. By nie przerywać aktywności, kabel łączący słuchawki zawiera wbudowany przycisk pozwalający kontrolować muzykę, aplikacje treningowe i połączenia. Active Key to przycisk przy prawej słuchawce, do którego można przypisać jedną z trzech funkcji – zegara, stopera lub aplikacji treningowej S Health. Wystarczy jedno kliknięcie, by poznać aktualną godzinę, uruchomić stoper lub monitorować właśnie przeprowadzany trening.

Fury Thunderstreak

Fury Thunderstreak to zestaw dla gracza, z którego może korzystać każdy! Składa się z podświetlanej klawiatury z blokiem numerycznym, podświetlanej myszki, podkładki pod myszkę oraz słuchawek z mikrofonem. Klawiatura oferuje 12 klawiszy funkcyjnych, anti-ghosting dla większości klawiszy oraz wydłużoną dolną część konstrukcji stanowiącą podporę pod nadgarstki. Mysz Thunderstreak to gryzoń, który został wyposażony w precyzyjny sensor optyczny o rozdzielczości maksymalnej do 2400 DPI. Ponadto dzięki specjalnemu przyciskowi DPI Switch, umieszczonemu na szczycie myszy, mamy możliwość zmiany poziomu DPI w locie w czterech wariantach. Podkładka w zestawie Thunderstreak wykonana jest z wysokiej jakości materiału, który redukuje tarcie myszy o powierzchnie praz gwarantuje wysoką precyzję śledzenia ruchów myszy.

Garett Fit

Opaska Garett Fit o nie tylko elegancki i modny dodatek lecz to przede wszystkim idealna propozycja dla wszystkich, którzy chcą prowadzić zdrowy tryb życia. Garett Fit 7 pokazuje godzinę, datę, liczy kroki, spalone kalorie, pokonany dystans, mierzy czas, monitoruje puls, ciśnienie i natlenienie krwi. Ponadto mierzy jakość snu, wykonuje zdjęcia w sposób zdalny. Informuje użytkownika o przychodzących połączeniach telefonicznych, wiadomościach sms, wiadomościach tekstowych z wielu komunikatorów. Czas pracy na baterii wynosi do 7 dni.

Garett Tab2

Garett Tab2 jest elektroniczną alternatywą dla notatników, szkicowników, kartek samoprzylepnych i tablic do pisania. Bardzo prosty w użyciu, doskonale sprawdzi się w szkole, biurze i domu. Ekran pozwala na sporządzanie notatek lub zapisywanie pomysłów w każdym miejscu i okolicznościach. Notatnik jest super lekki i cienki ma zaledwie 4,8 mm grubości! W zestawie rysik, za pomocą którego szybko sporządzimy notatkę lub rysunek, możemy zrobić to również palcem. Polecany przede wszystkim młodszym użytkownikom.

Garett Tab2 możesz kupić w kilku sklepach:

- kliknij tutaj, aby kupić Garett Tab2 w sklepie Morele.net

- kliknij tutaj, aby kupić Garett Tab2 w sklepie NikolNet

- kliknij tutaj, aby kupić Garett Tab2 w sklepie OtoSklep

JBL Flip 3

JBL Flip 3 to ultrakompaktowy głośnik bezprzewodowy, który ma wbudowany akumulator litowo-jonowy, zapewniający do 10 godzin pracy bez przerwy. Wbudowany mikrofon umożliwia zmienieni go w zestaw głośnomówiący i odbieranie połączeń przychodzących na sparowanego smartfona. Jest odporny na zachlapanie, dzięki czemu możesz korzystać z niego na plaży, na basenie, w łazience czy nad wodą. W głośniku zastosowano wzmocnioną konstrukcję gumową.

Fisher-Price Movi Mistrz Zabawy

Fisher-Price Movi Mistrz Zabawy to propozycja dla młodszych. Dzięki możliwości ruchu w każdym kierunku Movi Mistrz Zabawy zachęca dzieci do aktywnej zabawy, ucząc je przestrzegania instrukcji, myślenia oraz rozwiązywania problemów, wspomagając przy tym rozwój zdolności ruchowej! Maluchy mają do dyspozycji 3 tryby i 6 wspaniałych gier, które rozwijają umysł i ciało. Robot zadaje pytania rozwijające umiejętności krytycznego myślenia, uczy dzieci wykonywania poleceń w ramach zabawy, a nawet tańczy i wykonuje wygibasy na parkiecie - to prawdziwy mistrz zabawy!

Sphero Star Wars BB-8

Sphero Star Wars BB-8 to droid współpracujący z aplikacją, na iPhone'a lub iPada. Jest repliką droida z filmu "Przebudzenie mocy" i porusza się tak, jak filmowy oryginał. BB-8 reaguje na inicjowane przez użytkownika interakcje, sięgając po różne formy ekspresji, a nawet „nadstawia uszu” na dźwięk poleceń głosowych. W trybie patrolowania droid autonomicznie eksploruje otoczenie. Możesz także sterować nim samodzielnie i zainscenizować własną przygodę. A nawet rejestrować i odtwarzać nagrania holograficzne. Doczekaliśmy czasów, kiedy każdy może eksplorować galaktykę, mając u boku własnego droida astromechanicznego. BB-8 to coś więcej niż zabawka — to wierny towarzysz.

Philips Series 3000 S3510/06

Philips Series 3000 S3510/06 to wygodne i łatwe golenie dzięki systemowi ostrzy ComfortCut oraz 4-kierunkowym głowicom Flex. Głowice Flex poruszające się niezależnie w 4 kierunkach dostosowują się do każdej krzywizny twarzy i ułatwiają golenie zarostu nawet na szyi i dolnej szczęce. Wysuwany trymer pomaga w zadbaniu o prawidłową długość brody. Urządzenie może pracować na zasilaniu sieciowym i akumulatorowym - godzina ładowania wystarcza na 50 minut bezprzewodowego golenia.

Tracer Zonda

Tracer Zonda należy do zaawansowanych technicznie urządzeń przeznaczonych do zastosowania w grach samochodowych, wyścigowych i symulacyjnych. Technologia Vibration Feedback, zastosowanie specjalnego antypoślizgowego tworzywa, ergonomiczne rozwiązania kształtu uchwytów i przycisków zapewniają wysoki komfort obsługi i pozwalają w pełni cieszyć się z emocjonującej zabawy. W kole kierownicy znajduje się 12 przycisków funkcyjnych, mini-joystick oraz 4-kierunkowy dualpad. Dołączone pedały zapewniają pełny realizm każdej zabawy. Kierownica może pracować z komputerami PC oraz konsolami: Playstation 2 i 3, XBOX, GameCube.

Logitech z200 Midnight Black

Logitech z200 Midnight Black to głośniki, których moc szczytowa 10 W umożliwia uzyskanie dźwięku wypełniającego pomieszczenie. Każdy głośnik ma jedną aktywną/zasilaną membranę, która zapewnia pełen zakres dźwięku, i jeden radiator pasywny, który gwarantuje rozszerzenie basów. Regulator intensywności basów pozwala dostosować charakterystykę dźwięku do własnych preferencji. Przedni panel jest wyposażony w elementy sterujące do głośności i zasilania, a do tego ma wtyczkę na słuchawki i dodatkowe wejście.

Blaupunkt KR10

Blaupunkt KR10 to radio niewielkich rozmiarów. Cechuje je dyskretny i elegancki design, który pasuje do prawie każdych urządzeń kuchennych. Radio posiada wbudowany timer, jak i zegar do gotowania. Urządzenie może zapisać do 25 stacji.

Bioterm Lokalizator do kluczy

Bioterm Lokalizator do kluczy tu urządzenie w formie breloczków, które odszuka klucze lub inne drobne przedmioty, gdy znowu zapomnisz, gdzie zostały położone. Pozwala na odnalezienie zaginionych kluczy i innych przedmiotów poprzez emisję głośnego sygnału dźwiękowego. Zasięg zestawu to około 15 metrów - w komplecie lokalizator i dwa breloki - nadajniki.

Bioterm Lokalizator do kluczy możesz kupić w kilku sklepach:

- kliknij tutaj, aby kupić Bioterm Lokalizator do kluczy w AGDBest

- kliknij tutaj, aby kupić Bioterm Lokalizator do kluczy w StukPuk.pl

Hyundai RT 910

Hyundai RT 910 to gramofon z radiem i wejściem USB. Obsługuje MP3, a funkcja RIP pozwala na konwertowanie muzyki z dowolnego źródła do formatu MP3 bez użycia komputera. Inne jego cechy to tuner analogowy ze wskazówką, funkcja autostop przy odtwarzaniu płyt, a także możliwość obsługiwania prędkości 33/45/78.

Jbl Go

Jbl Go to w pełni funkcjonalny, świetnie brzmiący i tani głośnik przenośny, który z powodzeniem wykorzystać można do odtwarzania muzyki w każdym miejscu. Strumień audio przesyłany jest ze smartfonów lub tabletów za pośrednictwem Bluetooth (4.1), ale jeśli urządzenie nie ma technologii Bluetooth, to z odsieczą przychodzi wbudowane wejście audio, gdzie podłączyć można kabel audio. Głośnik jest też zasilany akumulatorem pozwalającym na 5 godzin działania i wyposażony w wygodny zestaw głośnomówiący z redukcją szumów, który pozwala na odbieranie telefonów bez potrzeby wyłączania muzyki.

Beurer MG 70

Beurer MG 70 to urządzenie do masażu ostukującego z podczerwienią. Odłączana, nieślizgająca się rączka z powierzchnią Soft Touch rączka umożliwia uniwersalne zastosowanie, możliwa jest płynna regulacja intensywności masażu z możliwością dodatkowego włączenia ciepła podczerwieni. Masażer dostarczany jest z dwoma wymiennymi nasadkami masującymi (nasadka miękka, nasadka z wypustkami).

MyPhone HAMMER

MyPhone HAMMER nie jest zwykłym, klasycznym telefonem. To ekstremalnie wytrzymały model, odporny na wodę, kurz, wstrząsy i upadki, z ekranem 2”, zaprojektowany do długich godzin pracy na pełnych obrotach. To klasyk o niebanalnym designie wyróżniający się wytrzymałością na wstrząsy oraz upadki (drop test 2 m!). Jego wodoodporność i pyłoszczelność potwierdza certyfikat IP67.

Polaroid Cube

Polaroid Cube to kamera sportowa, której szerokokątny obiektyw zapewnia 124 stopni pokrycia. Odporna na zachlapania, wstrząsy, prosty montaż, zaprojektowana by podołać wszystkiemu. Nagrywa wideo w rozdzielczości Full HD 1080p, z 124° polem widzenia. Wbudowana bateria pozwala nawet na 90 minut nagrywania. Wspiera karty MicroSD do 32GB. Dzięki magnesowi umieszczonemu na spodzie, Polaroid Cube jest zaprojektowany, by trzymać się blisko Ciebie. Przyczep go do kasku, deskorolki lub jakiejkolwiek innej metalowej powierzchni i zacznij zabawę!

Powerbank Adata A10050

Powerbank Adata A10050 jest niezwykle lekki i stylowy, z powierzchnią ze szczotkowanego aluminium oraz o precyzyjnie wyciętych kątach, które nadają obudowie wygląd diamentu. Wewnątrz znajduje się źródło zasilania o mocy 10 050 mAh z dwoma portami USB o łącznym natężeniu 3,1 A do szybkiego ładowania smartfonów, tabletów i innych urządzeń. Zsynchronizowane ładowanie/rozładowanie czyni z tego urządzenia bardzo szybki power bank, który oszczędza cenny czas i polepsza ogólne bezpieczeństwo i wydajność. Pojemność 10 050 mAh, zapewni pełne 3,7 ładowania urządzenia typu iPhone.

Zachęcamy naszych Czytelników do podawania własnych propozycji na prezenty Mikołajkowe!