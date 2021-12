Mikołajki w x-kom. Rabaty do 60%

Sklep x-kom ogłosił rozpoczęcie Mikołajek. Z tej okazji w weekend z aplikacją rabaty do 60% i dostawa za 0 zł .

x-kom zachęca do skorzystania z promocji. Obejmuje ona rabaty do 60%, a darmowa dostawa do Paczkomatu obowiązuje dla wszystkich zamówień od 99 zł wzwyż. Jak skorzystać z promocji? Przede wszystkim trzeba mieć aplikację i kupować poprzez nią. Czyli:

dodaj wybrany produkt do koszyka w aplikacji

aktywuj kod rabatowy weeknd

dokończ składanie zamówienia i odbierz produkt ze zniżką

Pełna lista ofert znajduje się na tej stronie, a tu podsuwamy co ciekawsze pomysły:

Foto: x-kom

Promocja potrwa tylko ograniczony czas - skorzystaj z niej jak najszybciej!

