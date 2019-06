Miliony aplikacji z iOS może pojawić się na komputerach Mac dzięki Catalyst

Apple oficjalnie zaprezentowało nowy freamwork, który umożliwi programistom jednoczesne tworzenie aplikacji na iPhone'a, iPad'a i Mac'a.

Nawet, jeżeli nie kupisz najnowszego Mac'a Proza conajmniej 6000 dolarów Twój komputer od Apple stanie się potężniejszy, niż dotychczas. System macOS 10.15 Catalyst, który został zaprezentowany przez Apple na Światowej Konferencji Deweloperów w San Jose na początku czerwca oferuje nowy sposób projektowania aplikacji na wszystkie platformy mobilne z Cupertino. Nowa funkcja nazwana została projektem Catalyst, a jej implementację mogliśmy zobaczyć już w macOS 10.14 Mojave, chociaż nie do końca zdawaliśmy sobie z tego sprawę. Apple zaimplementowało przy pomocy Catalyst aplikacje News, Notatki głosowe oraz Home znane od dawna z iOS.

Projekt Catalyst został zaprojektowany, aby programiści mogli łatwo stworzyć jedną aplikację, która będzie działać zarówno na iPhone (iOS), iPad (iPadOS) oraz komputerach Mac (macOS) bez konieczności przygotowania oddzielnego programu dla każdej z platform. Podczas prezentacji nowej wersji macOS na WWDC 2019 Apple zaprezentowało kilka gier i aplikacji, które będą dostępne na komputerach Mac właśnie dzięki Catalyst. Na scenie zobaczyliśmy Asphalt 9 i Legends od Gameloft, a także aplikację Twitter'a.

Co prawda wszystkie, z przedstawionych przez Apple przykładów to aplikacje stworzone przez wielkie studia programistyczne, ale cały pomysł polega na tym, aby aplikacja z systemu iOS lub iPadOS mogła być przeniesiona na komputery Mac przy jak najmniejszym nakładzie pracy. Twitter chwalił się, że natywną wersję swojej aplikacji na komputery Mac stworzono w zaledwie jeden dzień. Gameloft z kolei zapowiedział, że wprowadzi Asphalt'a na komputery PC, kiedy tylko możliwe będzie umieszczanie aplikacji przeportowanych za pomocą Catalyst w App Store.

Catalyst to ogromy krok naprzód w rozwoju systemu macOS. Komputery Mac na arenie globalnej nie są tak popularną platformą jak Windows i wielu deweloperów nie chcę poświęcać zbytniej ilości czasu na tworzenie oddzielnych aplikacji dla tego systemu. Skutkuje to koniecznością korzystania z webowych wersji aplikacji lub korzystania z zamienników dedykowanych dla macOS. Wraz z implementacją projektu Catalyst programy będą ładniejsze, szybsze, natywnie obsługiwane, a przede wszystkim dostępne. Apple już od dłuższego czasu świadome było tego, że sprzedaż komputerów Mac maleje i firma musi zaoferować nowość, która przyciągnie dotychczasowych użytkowników innych platform oraz osoby, które chętnie korzystają z iPhone'a lub iPad'a, ale nigdy nie zdecydowały się na zakup komputera Mac.

Projekt Catalyst umożliwi deweloperom łatwe tworzenie aplikacji na komputery Mac na podstawie stworzonych już programów na system iOS lub iPadOS. Znaczne zwiększenie liczby aplikacji dostępnych na komputery Mac może z kolei spowodować ożywienie sprzedaży komputerów od Apple.

Apple na swojej stronie internetowej wyróżnia również DC Universe, Triplt, Fender Play. To firmy, które również stworzyły już odpowiednie aplikacje na komputery Mac przy pomocy Catalyst.

Samo Apple prawdopodobnie korzystało z Catalyst podczas implementacji nowych funkcji w obrębie systemu macOS 10.15 Catalina takich, jak Screen Time, Find My oraz przeprojektowane Przypomnienia. Projekt Catalyst jest już dostępny dla deweloperów, którzy podczas WWDC 2019 zostali przeszkolenie z możliwości, jakie oferuje to narzędzie. Pierwsze efekty zobaczymy prawdopodobnie jesienią, kiedy to użytkownicy otrzymają aktualizację do stabilnej wersji systemu operacyjnego macOS Catalina. Przez okres wakacji deweloperzy będą mieli czas, aby dostosować swoje aplikacje do pracy na komputerach Mac.