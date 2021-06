Miliony polaków otrzymują połączenia z numeru 221655155. Kto dzwoni?

W dobie powszechnych oszustw połączenia z dziwnych numerów budzą niepokój. Wiemy, kto dzwoni z numeru 221655155 do milionów ludzi w Polsce.

Oszustwa i telefoniczne próby naciągania rozpowszechniły się tak bardzo, że w przypadku pojawienia się na wyświetlaczu naszego telefonu nieznanego lub dziwnego numeru, czujemy niepokój. W podobnej sytuacji znalazły się tym razem miliony ludzi w Polsce, którzy otrzymują połączenia z numeru 221655155. Nie ma jednak powodu do obaw.

Źródło: Pixabay

W ramach powszechnego programu szczepień w Polsce zaszczepiło się już wielu obywateli. Niestety, proces ten znacznie wyhamował w ostatnim czasie, a kolejki chętnych na szczepienie maleją z dnia na dzień. Spowodowane jest to często obawami lub nawet niechęcią wielu osób do szczepionek.

Kto dzwoni z numeru 221655155?

W celu rozwiania wątpliwości niezdecydowanych oraz pewnej zachęty, już wcześniej zapowiadano, że z osobami takimi będą podejmowane próby kontaktu i z tym właśnie mamy do czynienia w tym przypadku. Z numeru 221655155 bowiem, dzwonią specjalnie oddelegowaniu konsultanci Narodowego Funduszu Zdrowia, kontaktujący się wyłącznie z tymi ludźmi, którzy dotychczas nie zarejestrowali się na szczepienie przeciw COVID-19. Źródło: Gundula Vogel/Pixabay Jeśli więc otrzymacie połączenie z tego numeru, to śmiało możecie je odebrać i być może, dowiecie się czegoś istotnego na temat szczepień, co skłoni was do zmiany decyzji. To z kolei, będzie korzyścią nie tylko dla pojedynczych osób, ale także ich bliskich i całego społeczeństwa, więc zwyczajnie – warto rozmawiać.

