Miłość w spektrum - o czym opowiada drugi sezon serialu Netflixa?

Dziś na platformie Netflix premierę ma drugi sezon serialu "Miłość w spektrum".

"Miłość w spektrum" to australijski program reality show stworzony przez Cian O'Clery dla stacji ABC, na którym to pojawił się po raz pierwszy w 2019 roku. Przeszło rok później serial został udostępniony w ramach szerokiej biblioteki Netflixa. To właśnie tam przyjdzie nam obejrzeć kontynuację produkcji. Co ciekawe, w sezonie drugim pojawi się zupełnie nowa obsada, którą możecie poznać na zwiastunie poniżej.

fot. Netflix

Miłość w spektrum

Szukanie miłości to wyzwanie trudne dla każdego — ale dla autystycznych nastolatków nieprzewidywalny świat randek i romansów jest jeszcze większą zagadką.

Gatunek: Reality Show

Reality Show Kategorie: Osobisty, Uczuciowy, Pogodny

Osobisty, Uczuciowy, Pogodny Rok produkcji: 2019

2019 Kraj produkcji: Australia

Australia Kategoria wiekowa: 13+

Oba sezony serialu "Miłość w spektrum" są dostępne do obejrzenia na Netflixie — zarejestruj się, najtańszy pakiet już od 29 zł za miesiąc.

Zobacz również: