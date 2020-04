Minceraft - ruszają beta testy edycji z ray tracingiem w czasie rzeczywistym

Z pewnością Markus Persson nie spodziewał się, że ponad dziesięć lat po wypuszczeniu wersji beta jego "pikselowej" gry, będzie ona używana do prezentacji najnowszych rozwiązań graficznych. Zobaczcie Minecraft w wersji de luxe.

Minecraft, zasilony techniką NVIDIA DLSS 2.0 oraz śledzeniem promieni w czasie rzeczywistym, zyskał status otwartych beta testów i mogą do niego przystąpić wszyscy gracze, używający do zabawy systemu Windows 10. Nowe rozwiązania technologiczne wprowadzają do zabawy realistyczne cienie, oświetlenie i żywe kolory - i to bez shaderów! Jest to możliwe dzięki współpracy firm Nvidia oraz Mojang. Jeff Fisher, wiceprezes ds. gier w tej drugiej, zapowiada, że efekty będą niesamowite. I na dowód tego pokazuje nam nagranie wideo z wykorzystaniem nowych możliwości.

Jak pozyskać tę wersję beta gry Minceraft? Będzie ona gotowa w ten czwartek, 16 kwietnia, o godzinie 19:00. Każdy może pobrać ją bezpłatnie, a wraz z nią każdy otrzyma sześć nowych światów dostępnych na Rynku Mincerafta. Zostały one stworzone w ten sposób, aby mogły zademonstrować pełnię możliwości ray tracingu - a właściwie jej odmiany, nazwanej path tracing. Niestety, nie każdy może to zobaczyć - gracze będą potrzebować karty graficznej GeForce RTX 2060 lub szybszej.

Saxs Persson, dyrektor kreatywny Minecraft w Microsofcie, dodaje: „Podstawą tradycyjnego Minecrafta jest budowanie z klocków. Karty graficzne GeForce RTX radykalnie przekształcają świat gry pozwalając na wykorzystanie realistycznych efektów świetlnych, cieni, odbić, załamań światła i inny elementów w zestawie narzędzi”. Zapowiadane efekty to m.in. rtwarde i miękkie cienie, emisyjne oświetlenie z powierzchni takich jak jasnogłaz czy lawa, precyzyjne odbicia w wodzie i na powierzchniach metalowych, wolumetryczna mgła i inne.